Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Роботы обслуживают зараженных коронавирусом в Китае Таким образом планируется уменьшить нагрузку на медработников и снизить риск перекрестного заражения
Фоторепортажи
8Бюджетно и тепло: какие направления выбрать для отдыха в феврале
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
14:43 (мск), источник: РИА Новости

Эрдоган заявил, что не получил от США поддержку по ситуации с Идлибом

АНКАРА, 26 фев — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что пока не получил от США необходимой поддержки по ситуации с Идлибом, рассчитывает еще раз обсудить это со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Источник: РИА Новости

«Пока поддержки нет. Нужно будет еще раз провести переговоры с Трампом», — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Азербайджана. Его цитирует телеканал NTV.

По словам турецкого лидера, В США на данный момент нет систем ПВО Patriot, которые они могли бы поставить в Турцию.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Димтрий Песков назвал это худшим сценарием.

Эрдоган также заявлял, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

Новость
Россия сообщила о многокилометровых турецких военных колоннах в Идлибе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне — Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки «Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

Справка
Турция начала масштабное наступление в Сирии

Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

* Террористическая организация, запрещена в России.

Следите за развитием темы Эскалация в Идлибе
 Данилко рассказал, как жюри Евровидения 'отомстило' Украине за Россию
Очевидица рассказала, как детей в Сочи унесло в море
Путин потребовал избавляться от допускающих произвол полицейских
Немецкая олимпийская чемпионка потребовала извинений от Логинова
Богатые россияне раскрыли места хранения своих денег
Отдохнуть от коронавируса: куда можно безопасно ехать на отдых
Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах (фото)
Фотограф снял уморительные совпадения, которые никто не замечает
Вильфанд посоветовал россиянам забыть слово «целина»
Здоровье
Открыт новый мощный антибиотик Он справляется с бактериями, устойчивыми ко всем известным антимикробным препаратам.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
Авто
Volkswagen показал новый Polo для России и раскрыл комплектации В компании подробно рассказали об оснащении машины, которая со сменой поколения превратилась из седана в лифтбек
Кино
Милош Бикович рассказал, почему не хотел играть Магомаева По словам актера, сначала он отказался от роли в новом сериале «Первого канала»
Новости партнеров
Кому повысят пенсии с 1 апреля
Верка Сердючка женилась на своей маме
Андрей Данилко женился на женщине старше себя
Молодая жена Цекало впервые показала в своем "инстаграме" родного ребенка
Gnezdo.ru
Отец легендарная личность. А теперь глянь на дочь
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Лишь пришел и такое: Мишустин борется со смертью
Леди
Лодочки и строгое платье: Кейт Миддлтон пришла в театр в Лондоне Герцогиня выглядела очень стильно.
Новости партнеров
Как нас десятилетиями обманывали о ходьбе ради здоровья
Какая пенсия у Тулеева и других бывших губернаторов
Как сейчас выглядит 39-летняя Нелли Уварова. Видео
Павел Прилучный разводится
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь