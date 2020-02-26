15:20 (мск), источник: Коммерсантъ
Выступление Владимира Путина на коллегии МВД
Главное.
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников, преступающих закон».
«В поле вашего постоянного внимания должно находиться
Необходимо перекрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики.
«Кроме того, прошу Госдуму, правительство вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Госдумой был возвращен этот законопроект, надо доработать».
«Экономическая безопасность заключается не в том, чтобы в каждом предпринимателе видеть потенциального нарушителя, а в защите нашего отечественного бизнеса, наших законопослушных граждан, которые созидают, создают новые рабочие места, работаю сами».
«Более системного подхода требует работа по пресечению производства суррогатного алкоголя, поддельных, некачественных лекарств и других товаров группы риска, способных нанести вред здоровью людей, поставив под угрозу их жизни».
«В прошлом году число преступлений экстремистской направленности уменьшилось, причем более чем вдвое. Однако это, конечно, не повод для самоуспокоения. На МВД лежит особая ответственность за сохранение стабильности в обществе».
«Более чем в полтора раза увеличилось количество ДТП, совершенных водителями такси. Число погибших при этом увеличилось более чем на треть, раненых — в полтора раза. Прошу вместе с коллегами из Минтранса и других ведомств обратить на это особое внимание и предложить эффективные механизмы исправления ситуации».