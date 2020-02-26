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15:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Выступление Владимира Путина на коллегии МВД

Главное.

О произволе со стороны полиции

«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников, преступающих закон».

О необходимости усиления контроля за интернетом

«В поле вашего постоянного внимания должно находиться интернет-пространство, в котором продолжают действовать разного рода радикальные группы, пропагандирующие уголовную субкультуру, склоняющие подростков к самоубийствам, к совершению правонарушений, Работа по их выявлению должна вестись постоянно, а организаторы и подстрекатели — нести заслуженное наказание».

Необходимо перекрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики.
Владимир Путин
президент РФ

«Кроме того, прошу Госдуму, правительство вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Госдумой был возвращен этот законопроект, надо доработать».

Об отношении к бизнесу

«Экономическая безопасность заключается не в том, чтобы в каждом предпринимателе видеть потенциального нарушителя, а в защите нашего отечественного бизнеса, наших законопослушных граждан, которые созидают, создают новые рабочие места, работаю сами».

«Более системного подхода требует работа по пресечению производства суррогатного алкоголя, поддельных, некачественных лекарств и других товаров группы риска, способных нанести вред здоровью людей, поставив под угрозу их жизни».

Об экстремизме

«В прошлом году число преступлений экстремистской направленности уменьшилось, причем более чем вдвое. Однако это, конечно, не повод для самоуспокоения. На МВД лежит особая ответственность за сохранение стабильности в обществе».

Об авариях с участием такси

«Более чем в полтора раза увеличилось количество ДТП, совершенных водителями такси. Число погибших при этом увеличилось более чем на треть, раненых — в полтора раза. Прошу вместе с коллегами из Минтранса и других ведомств обратить на это особое внимание и предложить эффективные механизмы исправления ситуации».

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