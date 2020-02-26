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17:51 (мск), источник: Ведомости

Уровень поддержки Сандерса вырос после успехов на кокусах в Неваде

Доля сторонников демократической партии США и избирателей вне партий, которые считают сенатора Берни Сандерса сильнейшим соперником Дональда Трампа в президентской гонке 2020 г., выросла до 26%, отмечено в результатах социологического опроса Reuters/Ipsos. В январе большинство (27%) называли бывшего вице-президента США Джозефа Байдена наиболее сильным из соперников по номинантам в демократической партии.

Источник: Gage Skidmore / Flickr

Сторонники Байдена, по результатам опросов в период с 17 по 25 февраля, составляют 17% от числа идеологических противников Трампа. Бывшего лидера кампании по выбору кандидата в президенты от демократов обогнал не только Сандерс, но и бизнесмен и миллиардер Майкл Блумберг (20%).

Рост поддержки Сандерса зафиксирован после выигрышной серии первых партийных собраний (кокусов). На кокусах в Айове, прошедших 3 февраля, Сандерс собрал на сотые доли меньше голосов, чем лидер голосования Пит Буттиджич, а на кокусах в Нью-Гэмпшире 11 февраля — перехватил лидерство с отрывом в 1,3%. На кокусах в Неваде Сандерс закрепил лидерство не только по общему числу голосов, но и по большинству социальных и этнических групп. Социологи отмечают, что предстоящие праймериз в Южной Каролине, которые запланированы на 29 февраля, отметят уровень поддержки среди афроамериканцев, которые представляют около 60% электората демократической партии.

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