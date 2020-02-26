Третья встреча Путина с рабочей группой по изменению Конституции. Главное

- Одобрил поправки о запрете главе государства и должностным лицам иметь активы и банковские счета за рубежом.
«Он (чиновник) должен сделать выбор: иметь какие-то активы за рубежом или служить народу России. Я согласен, только тогда нужно всех должностных лиц упомянуть, включая главу государства».
- Поддержал инициативу упомянуть в Конституции о детях как о важнейшем достоянии России и необходимости бережного отношения к ребенку.
«Это вполне обоснованно, исходя даже из того, что у нас в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку».
- Поддержал инициативу гарантировать в Конституции сохранение этнокультурного и языкового разнообразия и закрепить русский язык как язык государствообразующего народа.
«Эта формулировка, я ее читаю: “Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа”. И затем вы предлагаете еще статью четыре: “На территории Российской Федерации гарантируется сохранение этнокультурного и языкового многообразия”. Сочетание первого со вторым, мне кажется, очень правильно будет работать».
- Поддержал идею развить в Конституции тему запрета отчуждения территории.
«По поводу отчуждения территорий, я уже и в прошлый раз сказал, что полностью согласен с этим предложением. Вопрос только в том, чтобы найти формулировки, которые не помешали бы в будущем МИДу вести работу по демаркации границ».
- Поддержал инициативу закрепить в Конституции нормы, касающейся обеспечения безопасности личности при применении информационных технологий.
«Охрана прав человека в цифровую эпоху это яркий пример того, для чего нам и нужны поправки в Конституцию: в связи с тем такая необходимость возникает, что раньше подобного регулирования практически и не было. И вопрос стоит как: что и как может использовать государство для целей развития экономики, насколько государство может вскрывать данные о человеке, насколько публично можно эти данные использовать, как их выкладывать в информационное пространство, что за этим последует для конкретного человека, конкретного гражданина».
- Согласился с идеей отразить в Конституции норму об уважении к труду человека.
«Мне кажется, что в советской Конституции где-то упоминалось это, а потом в 93-м году это вычистили. Ну, не думаю, что зловредно это делали, может быть, полагали, что это не является существенным… Если в Конституции сказано об этом, то тогда в общественном сознании уважение к труду, к людям труда оно будет привлекать внимание, и в общественном сознании, и в тех мерах, которые само государство предпринимает для развития страны».
- Путин поддержал предложение прописать в Конституции недопустимость фальсификации отечественной истории.
«Берлин кто штурмовал, чей флаг над рейхстагом развивался — этого никто не забудет. Но попытки такие предпринимают, это правда, исходя из сегодняшней конъюнктуры. А то, что мы должны этому активно противостоять, это тоже правда. Именно поэтому будет уместно так аккуратно отразить это в Основном законе страны».
- Путин одобрил идею закрепить в Конституции обязанности государства содействовать развитию бизнеса.
«Закрепление в основном законе роли предпринимательства и обязанности государства содействовать развитию предпринимательства и частной инициативы уместно и востребовано, полностью с вами согласен».
- Путин одобрил внесение поправок о социальной направленности Конституции.
«Нужно выстраивать целенаправленно политику по повышению доходов людей, по снижению уровня тех, кто проживает за чертой бедности. Поэтому то, что в основном законе будет ориентация на именно такую работу, на то, чтобы придать всей нашей деятельности и государства социальный характер, — это востребовано и не может быть не поддержано. Обязательно поддержим».
- Путин поддержал инициативу закрепить в Конституции доступность медицинской помощи для граждан.
«Я обратил внимание на то, что вы впервые упомянули то, что является принципиальным для рядового гражданина — доступность медицинской помощи. По-моему, этого у нас тоже никогда раньше не было, поэтому спасибо».
- Путин поддержал поправки о наделении Конституционного суда правом оценивать возможность исполнения решений международных институтов.
«Что касается права Конституционного суда России оценивать возможность исполнения или неисполнения на территории Российской Федерации решений международных судебных институтов, полностью согласен. Вы правы, это напрямую связано с защитой нашего суверенитета и с пресечением попыток вмешательства в наши внутренние дела».
Законопроект о поправках в Конституцию Госдуме предложат рассмотреть во втором чтении 10 марта, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Павел Крашенинников. Другой сопредседатель группы — Андрей Клишас — предложил, как и во время прошлой встречи группы с президентом, провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля и сделать этот день выходным.