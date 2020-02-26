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18:20 (мск), источник: ТАСС

Путин согласился с проведением голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАС. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение провести всероссийское голосование по поправке в конституцию 22 апреля, которое станет выходным днем. Об этом журналистам сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников.

Источник: AP 2020

«Владимир Владимирович только что согласился с этим [предложением], поэтому мы исходим из этого», — сказал Крашенинников. Он добавил, что в законе будет прописано, что «всероссийское голосование проходит 22 апреля, что это будет нерабочий день, и это будет связано с теми выходными, которые существуют в Трудовом кодексе».

В профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее поступили поправки о порядке проведения голосования к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию. Планируется, что в нем смогут принять участие граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, за исключением «признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда». По словам главы ЦИК РФ Элла Памфиловой, процедура голосования будет проще, чем обычные выборы, поскольку «нет периода выдвижения кандидатов, нет периода сбора подписей, регистрации кандидатов».

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