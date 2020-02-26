Путин согласился с проведением голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля

«Владимир Владимирович только что согласился с этим [предложением], поэтому мы исходим из этого», — сказал Крашенинников. Он добавил, что в законе будет прописано, что «всероссийское голосование проходит 22 апреля, что это будет нерабочий день, и это будет связано с теми выходными, которые существуют в Трудовом кодексе».
В профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее поступили поправки о порядке проведения голосования к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию. Планируется, что в нем смогут принять участие граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, за исключением «признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда». По словам главы ЦИК РФ Элла Памфиловой, процедура голосования будет проще, чем обычные выборы, поскольку «нет периода выдвижения кандидатов, нет периода сбора подписей, регистрации кандидатов».