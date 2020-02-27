Между Швецией и Кубой: демократы спорят о социализме Берни Сандерса

Но молодые демократки в конгрессе, такие как Окасио-Кортес, называют это клеветой и говорят, что хотят для Америки лишь умеренной социал-демократии в духе Швеции или Дании, или хотя бы государственную систему здравоохранения, как в Великобритании.
Однако сам Сандерс не торопится однозначно отвергнуть наследие коммунизма. В 1980-х он с симпатией отзывался о Советском Союзе и Сандинистской революции в Никарагуа — и даже провел 10 дней в СССР в составе американской делегации в 1988 году.
Тогда Сандерс был мэром Берлингтона, самого большого города штата Вермонт. Одной из целей поездки было установление побратимских связей Берлингтона с Ярославлем.
Об отношении Сандерса к коммунистическим режимам снова вспомнили в воскресенье, когда на экраны вышло интервью сенатора для передачи «60 минут» на телеканале CBS.
Берни Сандерс популярен у либеральной молодежи
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«Мы против авторитарных порядков на Кубе, но вы знаете, нечестно было бы сказать просто, что все было плохо, — сказал Сандерс в интервью. — Знаете, когда Фидель Кастро пришел к власти, знаете, что он сделал? У него была масштабная программа ликвидации неграмотности. Это плохо? Даже если ее начал Фидель Кастро?».
Сандерс также добавил, что на Кубе есть политзаключенные и что он осуждает репрессии.
Но его слова все равно вызвали негодование во Флориде — штате, куда традиционно эмигрировали с Кубы и из других социалистических стран Латинской Америки, в первую очередь Колумбии, Никарагуа и Венесуэлы.
Флорида — один из ключевых штатов на президентских выборах. В разные годы выборщики от штата голосовали и за демократа, и за республиканца.
Если Сандерс станет кандидатом и будет соперничать с Трампом в ноябре, поражение во Флориде может стать для него крайне опасным.
Мишень на дебатах
В понедельник прошли очередные дебаты кандидатов в президенты от Демократической партии. После кокусов в трех штатах Сандерс уверенно лидирует, и другие участники гонки предсказуемо пытались заработать очки за его счет.
Кубинские симпатии Сандерса вспомнил бывший вице-президент Джо Байден. Он обвинил соперника в защите авторитаризма. В ответ сенатор вновь повторил осуждение с элементами оправдания.
«Куба, Никарагуа, авторитаризм любого толка — это плохо. Но это не значит, что правительства не делают время от времени хороших дел», — сказал Сандерс.
Непосильно дорогой проект
Больше всего на дебатах в понедельник обсуждали внешнюю политику — около 25 минут, по подсчетам журналистов CBS.
Однако соперники критиковали и другие позиции Сандерса — в том числе план ввести в США государственную систему здравоохранения. Не разделяющие социалистических взглядов демократы считают, что это непосильно дорогой проект.
Байден (справа) обвинил Сандерса в том, что тот не всегда голосовал за меры по контролю над оружием
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Сандерс отвечал, что государство обязано обеспечить доступ к медицине для всех американцев, а обслуживание системы частного страхования и так обходится государству в 500 млрд долларов в год.
Кроме того, Байден обвинил Сандерса в том, что тот не всегда голосовал за меры по контролю над оружием. Ограничение ношения и продажи оружия — популярная у либералов мера, так как они связывают рост массовых убийств в Штатах с доступностью огнестрельного оружия, особенно полуавтоматических винтовок.
Сандерс признал, что был не прав и жалеет о голосе, отданном против мер по ограничению оружия.
Но тут же напомнил Байдену о его ошибках — в качестве сенатора тот голосовал за вторжение в Ирак.
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