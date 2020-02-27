08:44 (мск), источник: Ведомости
Россия нашла способ не платить Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Это невозможно до тех пор, пока Тбилиси не составит список пострадавших от депортации.
Российские власти сообщили Комитету министров Совета Европы (КМСЕ) о «серьезных проблемах», возникших при исполнении решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), по которому Россия должна выплатить Грузии компенсацию в 10 млн евро за депортацию грузинских граждан в 2006 г. Решение вынесено в 2019 г., в соответствии с ним грузинские власти должны были под контролем КМСЕ создать механизмы для расчета и распределения компенсации. Но этого до сих пор не сделано, говорится в подготовленном Россией плане действий по исполнению решения, который опубликован на сайте Совета Европы (как ожидается, его обсудят на сессии комитета в марте).
Конвенция о защите прав человека и основных свобод гласит, что суд, в случае необходимости, присуждает потерпевшей стороне справедливую компенсацию, говорится в российском документе.
ЕСПЧ обязал правительство Грузии составить окончательный список жертв, уточнив, от каких именно нарушений кто из них пострадал и какая компенсация ему полагается.
Это должно быть сделано путем исключения из общего списка (в нем 1795 предполагаемых жертв), представленного в ходе разбирательства в суде, как минимум 290 граждан, которые не могут быть признаны пострадавшими на основании определенных в решении суда критериев. Окончательный список, как указал суд, должен содержать «не менее 1500 граждан Грузии». Только после этого государство, ответственное за соответствующие нарушения, может выплатить компенсацию потерпевшей стороне, настаивают в России. Есть опасения, что при других обстоятельствах компенсацию получат и люди, которые могут не считаться жертвами, а вернуть эти деньги будет уже невозможно. В противном случае невозможно объяснить тот факт, что правительство Грузии не торопится составить список пострадавших, отмечается в документе.
МИД Грузии не ответил на запрос «Ведомостей».
Ранее похожий механизм был использован Конституционным судом, который разрешил России не платить присужденную ЕСПЧ
Это похожая конструкция, но в данном случае она доработана до совершенства, говорит главред журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев.
Это нормальная и понятная политическая игра, которой в Комитете министров занимаются все страны и которая ни у кого не вызывает недоумения. Но это также серьезный камень в огород суда, который
Анастасия Корня