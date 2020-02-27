Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 ОАЭ станет центром 3D-печати зданий В прошлом году в городе с помощью трехмерных технологий возвели конструкцию, которая вошла в Книгу рекордов
Фоторепортажи
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
12Жизнь пассажиров «зараженного» лайнера Diamond Princess
05:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Турецкие военные погибли в Идлибе

Двое турецких военных погибли в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в министерстве обороны Турции, передает издание Daily Sabah.

Источник: Reuters

По информации министерства, еще двое бойцов были ранены. Турецкие силы нанесли ответный удар и уничтожили несколько целей сирийской стороны, говорится в заявлении.

Читайте также
Помпео: ситуация на севере Сирии ведет к возрастанию вероятности конфликта с Турцией

По состоянию на 26 февраля сирийские военные ведут бои с вооруженной оппозицией и протурецкими боевиками в районе города Саракиб, отбитого армией в начале февраля. После столкновений 20 февраля повстанцам удалось прорвать оборону войск в районе селения Найраб и занять его, однако контроль над ним, по мнению сирийских источников, является условным из-за активности российской авиации.

В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию.

Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.

Справка
Турция начала масштабное наступление в Сирии

Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

Следите за развитием темы Эскалация в Идлибе
 Верка Сердючка о мести Украине за Россию на «Евровидении»
18-летняя супермодель покорила публику откровенным нарядом. Фото
Пакистан погасил 93,5 млн долларов долга перед Россией
У Греты Тунберг появилась соперница из Германии
Спасатели обследовали 50 км берега в поисках детей в Сочи
Стало известно, где россияне брали больше всего микрозаймов
На Украине продолжает падать промпроизводство
Почти в трети российских больниц не нашли водопровод
Здоровье
Открыт новый мощный антибиотик Он справляется с бактериями, устойчивыми ко всем известным антимикробным препаратам.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
Горячие темы на Авто
А вы любите гостей? 190
Про Турцию 165
Вы за маму с коляской или за мужчину с машиной? 106
Укор вам от меня-- 107
Кино
Милош Бикович рассказал, почему не хотел играть Магомаева По словам актера, сначала он отказался от роли в новом сериале «Первого канала»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Как выглядит момент рождения человека (100 фото) Рождение ребенка — это незабываемый момент для родителей. Листайте галерею!
Леди
Лодочки и строгое платье: Кейт Миддлтон пришла в театр в Лондоне Герцогиня выглядела очень стильно.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь