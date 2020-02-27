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07:50 (мск), источник: Ведомости

Украинский вице-премьер по интеграции рассказал о плане возвращения Крыма

План по возвращению Крыма в состав Украины предполагает выполнение 12 шагов, в том числе — по «перехвату» региона у России. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Новое время» вице-премьер страны по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Источник: AP 2020

Он уточнил, что последний пункт этого плана предусматривает, что «Крым выскользнет из ослабевших рук Украины», а Украина его «перехватит». Суть еще одиннадцати шагов вице-премьер Украины раскрывать не стал. Он добавил, что надеется, что в отношении Крыма будет принята стратегия мира, аналогичная той, что представили на Мюнхенской конференции по безопасности для Донбасса. В конференции, которая прошла с 14 по 16 февраля, впервые принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Он, в частности, заявил на ней о желании Киева провести выборы в Донецкой и Луганской областях и в Крыму в октябре 2020 г.
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Кулеба отметил в интервью «Новому времени», что Украину «неизбежно примут в ЕС и НАТО». «Украина стремится измениться. И движение в ЕС и НАТО — это прежде всего инструмент изменений», — сказал собеседник радиостанции.

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Вице-премьер поделился своей оценкой отношений ведущих европейских государств с Россией. «Там глубоко укоренено русофильство — с этим очень трудно бороться, но можно. Для этого нужны три вещи: время, ресурсы и здравый смысл», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский днем ранее сообщил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. 26 февраля 2014 г. в республике прошли столкновения между сторонниками и противниками присоединения Крыма к России. На форуме Age of Crimea 2020, где он объявил о своем указе, Зеленский назвал возвращение контроля над Крымом «бесспорной частью национальной идеи» украинцев, а также своей целью как президента Украины. Референдум о статусе Крыма прошел 16 марта 2014 г. По официальным данным российских властей, более чем 95% проголосовавших жителей Крыма и Севастополя высказались за присоединение регионов к России.

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