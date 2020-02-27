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09:57 (мск), источник: ТАСС

Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника, но он отказался

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин признался, что идея привлечь двойника для его безопасности возникала в начале 2000-х годов, но он от нее отказался. Об этом президент рассказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

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«[Идея] возникала, но я отказался от двойников, — отметил он. — Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом». По его словам, в начале 2000-х годов звучали предложения, чтобы дублер заменял российского лидера на мероприятиях в местах, где главе государства находиться небезопасно. Однако Путин, по его словам, никогда не привлекал двойников.

Вопрос о том, есть ли у Путина двойник, глава государства и бравший у него интервью журналист Андрей Ванденко обнаружили в качестве одного из популярных запросов о российском лидере в интернете. Но и 20 лет назад он вызывал интерес у граждан. Так, 24 декабря 2001 года вопрос об этом Владимиру Путину задала жительница Костромской области в прямом эфире телеканалов ОРТ и РТР.

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Женщина предположила, что двойник помог бы президенту успевать проводить многочисленные встречи, в том числе на высшем уровне. Тогда президент ответил, что двойника у него нет. Другой похожий случай произошел в Сочи в августе 2009 года, когда Путин и занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев после рабочей встречи решили погулять по набережной среди жителей и гостей города. Увидев их, одна женщина предположила, что на прогулку вышли не президент и премьер, а их двойники. «Нет, не двойники, вполне живые», — с улыбкой ответил ей Медведев.

В августе 2000 года возглавлявший тогда Федеральную службу охраны РФ Евгений Муров в интервью ТАСС также отметил, что у Путина нет двойников, назвав слухи об этом «мифом и чушью». Тогда он признал, что спецслужбам периодически приходится проверять информацию о возможных угрозах безопасности главы государства, исходивших в то время от террористов. Однако, по словам Мурова, использование двойников стало бы признанием слабой организации охраны российского лидера, в такой мере просто нет необходимости.

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Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте.

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