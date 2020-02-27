Евросоюз задумался о введении новых «киберсанкций» против России и Китая

Евросоюз на этой неделе планирует обсудить санкции против организаций из России и Китая, а также нескольких человек, в ответ на кибератаки, рассказали Bloomberg пять знакомых с ситуацией дипломатов.
Рассказать, какие компании или лица могут столкнуться с ограничениями, собеседники агентства отказались. Bloomberg подчеркивает, что дипломаты традиционно осторожны в отношении деталей, касающихся санкций, так как их потенциальные объекты могут успеть вывести активы и избежать санкционного давления. Весь процесс, который начнется с дискуссий между экспертами по кибербезопасности и должен закончиться подписанием проекта санкций, может занять около двух месяцев, заявил Bloomberg один из дипломатов.
Если ограничения будут введены, это будет первый случай применения так называемого режима киберсанкций Евросоюза, отмечает агентство. Он подразумевает ограничение передвижений и заморозку активов в ответ на организацию кибератак. Принятие санкций требует единогласного одобрения со стороны всех 27 стран Евросоюза. Это требование раньше часто «парализовало решения ЕС в области внешней политики» из-за различающихся интересов стран-членов, отмечает агентство. Однако один из дипломатов рассказал Bloomberg, что сейчас внутри объединения существует консенсус — нет особого смысла иметь инструмент санкций в отношении хакеров, если он не используется.