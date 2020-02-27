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13:57 (мск), источник: РИА Новости

Памфилова: закреплять порог явки на голосовании по Конституции не надо

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Закрепление в законе о поправках к Конституции РФ минимального порога явки на общероссийском голосовании не требуется, волеизъявление должно быть свободным, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании профильного комитета.

Источник: РИА Новости

«Я бы не стала этого делать. Это должно быть свободное волеизъявление. Тот, кто считает себя активным гражданином, тот, кто считает, что его мнение может и должно повлиять на те или иные решения, тот принимает участие. Обязаловка, зная наши реалии, всегда даёт противоположный эффект», — сказала Памфмилова на заседании думского комитета по государственному строительству и законодательству, отвечая на вопрос, нужно ли закрепить в законе минимальный порог явки на общероссийском голосовании.

В четверг парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.

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