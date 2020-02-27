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16:11 (мск), источник: Интерфакс

«Россия 24» сообщила об обстреле самолетов ВКС РФ турецкими специалистами

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — Боевики и турецкие специалисты в Идлибе пытаются сбить российские и сирийские самолеты, сообщил в четверг телеканал «Россия-24» (ВГТРК).

Источник: AFP 2020

«Сирийских военных в прямом смысле спасает авиация. Собственная и российская. Самолеты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков. При этом в небе над Идлибом сейчас также опасно — боевики и турецкие специалисты активно применяют переносные зенитные ракетные комплексы», — говорится в репортаже канала с места боев в Идлибской зоне деэскалации.

По данным канала, российская и сирийская авиация активно применяет тепловые ловушки для защиты от огня ПЗРК, а турецкие военные активно атакуют позиции сирийской армии.
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«Турецкая артиллерия постоянно бьет по позициям сирийской армии здесь. Более того, на позиции боевиков-террористов группировки Хайят-Тахрир Аш Шам (запрещена в РФ — ИФ) выезжают турецкие танки и наносят удары по домам, которые находятся в этом поселке», — отмечается в репортаже.

Как сообщает телеканал, сирийская армия в поселке Джубас, где ведутся одни из самых ожесточенных боев, потеряла «большое количество бронетехники и артиллерии» от огня турецких военных.

15 февраля российский военно-дипломатический источник сообщил, что боевики в Идлибской зоне деэскалации получили от Турции американские переносные зенитные ракетные комплексы.

20 февраля арабский портал Al-Masdar сообщил, что поддерживаемые Турцией боевики в Идлибе попытались с помощью ПЗРК сбить российский бомбардировщик Су-24. Портал опубликовал видео, на котором видно, как в сторону самолета летит ракета, от которой Су-24 сумел уклониться.

В конце сентября 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что на российской авиабазе Хмеймим в Сирии находятся около 30 самолетов и вертолетов — истребители Су-35, бомбардировщики Су-34 и Су-24, вертолеты армейской авиации Ми-35 и Ми-8АМТШ.

Идлиб — последняя сирийская провинция, на территории которой остается большое число вооруженных сторонников оппозиции и бойцов экстремистских группировок. Часть действующих в Идлибе боевиков, по утверждению Дамаска, пользуется активной поддержкой Анкары. В последние недели ситуация в Идлибе значительно обострилась. Сирийская армия ведет наступление на позиции боевиков и подвергается контратакам с их стороны.

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Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

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26 февраля© Ньюстюб
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