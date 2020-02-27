Лукашенко: Белоруссия готова к интеграции с Россией, но «без понуждения»

Лукашенко отметил, что Белоруссия всегда инициировала реальную интеграцию с Россией еще при бывшем президенте РФ Борисе Ельцине, «сохраняя суверенитет и независимость».
«Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции», — сказал Лукашенко (цитата по пресс-службе).
По его словам, то, что сейчас происходит с Белоруссией, — «очень болезненно, может быть, для отдельных в России», но он в этом сомневается. По его словам, в СМИ «идет болтовня и различного рода накаты и пропаганда».
Напомним, ранее во время встречи с коллективом Светлогорского целлюлозно-картонного комбината Александр Лукашенко выступил с критикой действий России. Он обвинил Москву в давлении на республику, конечная цель которого — ее присоединение к России.