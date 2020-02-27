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18:26 (мск), источник: BBC News Русская служба

Сирийская оппозиция говорит, что отбила важный город Серакиб. Российские военные это отрицают

«Национальная армия», представляющая военное крыло сирийской оппозиции и контролирующая при поддержке Турции часть провинции Идлиб на северо-западе страны, утверждает, что смогла отбить город Серакиб, занятый 7 февраля правительственными силами с помощью российской авиации.

Источник: GETTY IMAGES

«Город Серакиб полностью освобожден от банд Асада», — объявил в четверг представитель Национального фронта освобождения Наджи Мустафа.

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«К утру четверга повстанцы, наступавшие с нескольких направлений, полностью овладели Серакибом», — сказал журналистам сирийский оппозиционный политик Ибрагим Идлиби.

«Сообщения отдельных турецких СМИ о возвращении под контроль боевиков города Серакиб в провинции Идлиб не соответствуют действительности. Предпринятые боевиками атаки были успешно отражены сирийскими правительственными войсками», — заявил агентству Интерфакс неназванный источник в минобороны РФ.

Официальное сирийское агентство САНА говорит об «ожесточенных столкновениях между армией и террористическими группами на серакибском фронте», не уточняя, кто контролирует город в данный момент.

Корреспондент агентства Франс пресс сообщает с места событий, что посетил Серакиб вместе с бойцами вооруженной оппозиции и увидел покинутый жителями город-призрак с разбомбленными домами.

По его словам, оппозиционеры в большом количестве присутствуют в центре города, тогда как в его окрестностях продолжаются столкновения.

Стратегический перекресток

Серакиб находится на пересечении стратегически и экономически важных шоссе М4 (Алеппо-Латакия-Хама) и М5 (Алеппо-Дамаск).

Ранее сообщалось, что именно установление контроля над этими трассами является основной целью продолжающегося с перерывами с декабря наступления сирийской армии, поддерживаемой Ираном и Россией.

Из-за войны по трассе Дамаск-Алеппо уже семь лет почти никто не ездит | Источник: GETTY IMAGES

Базирующаяся в Лондоне сирийская правозащитная организация «Обсерватория по правам человека» сообщает, что лишь за последние три дня правительственные силы при поддержке иранских военных и российской авиации заняли около 60 населенных пунктов в южной части провинции Идлиб и соседней провинции Хама.

В ночь на 7 февраля они заняли Серакиб, после чего около 170 тысяч жетелей покинули город и бежали к турецкой границе.

Если оппозиции удастся вновь закрепиться в Серакибе, это станет ее первым успешным контрударом за последние месяцы.

Почему важен Идлиб?

Граничащая с Турцией провинция Идлиб — последняя компактная территория в Сирии, находящаяся под контролем оппозиции.

Там находятся порядка 3,5 миллиона беженцев из других регионов Сирии, не желающих жить под властью режима в Дамаске.

Турция разместила в Идлибе войска и технику | Источник: GETTY IMAGES

Турция не сомневается, что если правительственная армия займет Идлиб, эти люди присоединятся к примерно такому же количеству сирийских беженцев, которые уже находятся в Турции.

По условиям сочинских соглашений 2017 года между Турцией и Россией, в Идлибе должна быть создана демилитаризованная зона, опоясанная турецкими военными постами.

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Тем не менее, столкновения продолжаются. Москва и Дамаск винят оппозицию, по словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, в «террористических вылазках из Идлиба», Анкара считает, что сирийское правительство просто хочет установить контроль над всей страной.

Турция направила в Идлиб тысячи своих военных и бронетехнику. Девятнадцать ее военнослужащих за последнее время погибли в результате воздушных и артиллерийских ударов, двое из них в среду.

Турция возлагает ответственность за это на режим Асада, пока воздерживаясь от прямых обвинений в адрес поддерживающей его России.

В начале февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от сирийских властей до конца месяца убрать свои войска из Идлиба, в противном случае турецкая армия выбьет их оттуда.

Наблюдатели гадают, решится ли он на это и что в таком случае станет делать Россия.

В четверг представители двух стран должны встретиться в Анкаре, чтобы в очередной раз попытаться урегулировать ситуацию в Идлибе. Две предыдущие попытки заметного результата не дали.

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Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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