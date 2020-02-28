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00:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Россия и Турция подошли к опасной грани в Сирии

Россия и Турция оказались на грани прямого военного противостояния в Сирии.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В четверг сирийская вооруженная оппозиция при поддержке турецких военных смогла отбить Саракиб — город в провинции Идлиб на пересечении автодорог М4 Латакия—Алеппо и М5 Дамаск—Алеппо. Он был взят под контроль Дамаска только 5 февраля, а спустя две недели впервые за восемь лет лояльные президенту Сирии Башару Асаду силы уже полностью контролировали трассу М5. Однако ситуация оказалась зыбкой: сирийская армия потеряла город, в ходе боев были также разблокированы как минимум три турецких наблюдательных пункта, которые последние дни были окружены проправительственными силами.

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Еще утром российские военные источники опровергали взятие Саракиба, однако днем сирийское государственное агентство SANA осторожно признало, что «незаконные вооруженные бандформирования при поддержке турецкой армии предприняли наступление на город» и перекрыли движение на трассе Дамаск—Алеппо. «Военнослужащие сирийской армии вступили в бой с противником, чтобы восстановить контроль над шоссе и обеспечить его безопасность», — говорится в сообщении агентства. Бои за город не прекращались весь день.

В то же время сирийские проправительственные силы существенно продвинулись на юге провинции Идлиб в сторону трассы М4. За три дня ими были взяты под контроль около 60 небольших населенных пунктов к юго-западу от города Маарет-Наамана.

Сейчас события в Идлибе развиваются в нашу пользу. У нас трое погибших, но у режима потери большие. Наша борьба там продолжается. Переговоры с Россией продолжаются.
Реджеп Тайип Эрдоган
президент Турции
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За последний месяц число погибших в Сирии турецких военных достигло 20 человек. С начала февраля Анкара пыталась заставить Москву остановить наступление сирийских проправительственных сил в Идлибе, одновременно с этим угрожая началом военной операции против Дамаска. Официального объявления войны так и не прозвучало, однако турецкие военные оказывают существенную поддержку отрядам сирийской вооруженной оппозиции.

В Минобороны РФ неоднократно отмечали, что турецкая армия «поддерживает наступление боевиков». Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник подчеркнул: «Террористы много раз атаковали наши позиции, сирийских войск, сирийские гражданские объекты буквально с той точки, где развернуты наблюдательные посты Турецкой Республики». Ситуация становится все более опасной для российских военных в Сирии. Еще на прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия 1», что «террористы в Идлибе прекрасно вооружены, они постоянно получают подпитку амуницией, боеприпасами, военной техникой». «Очень опасные образцы военной техники попадают им в руки», — подчеркнул он.

А корреспонденты «России 24», работающие в Сирии, сообщили, что «боевики и турецкие специалисты» в Идлибе пытаются сбить российские и сирийские самолеты при помощи переносных зенитных ракетных комплексов. Указывалось и на участие в боях турецких танков и артиллерии.

Несмотря на уже фактически прямое противостояние, Россия и Турция все еще надеются найти компромисс по Идлибу.
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Лавров сообщил о подготовке серии консультаций по Сирии с Анкарой

В Анкаре продолжился третий раунд переговоров на уровне МИДов и Минобороны двух стран, первые два раунда — 8 и 10 февраля — закончились безрезультатно. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, стороны обсуждают открытие сирийского неба для турецких беспилотников. «Дошли до определенной точки, хотя проблема все еще есть. У нас есть основания рассчитывать на успех. Обе стороны прилагают усилия», — сообщил министр. В Москве его слова не прокомментировали, российские военные лишь вскользь заметили, что один из турецких беспилотников уже был сбит во вторник. Со своей стороны МИД Турции заявил, что на переговорах между делегациями были обсуждены все аспекты ситуации в Идлибе, в первую очередь возможность прекращения огня.

А президент Эрдоган ждет скорой встречи с Владимиром Путиным. «Мы практически договорились по дате, встреча будет 5 марта. С высокой долей вероятности она пройдет в Стамбуле», — сказал турецкий лидер во вторник.

Изначально, по его задумке, 5 марта в Турцию должны были также приехать лидеры Франции и Германии, однако до сих пор ясности по поводу того, состоится ли четырехсторонний саммит по Сирии, нет.

«Это связано с тем, что господин Путин выступил с таким предложением: “Было бы уместно, если бы мы вместе, вдвоем это сделали”. На что я ответил, что мы можем сделать и так, и вчетвером», — рассказал президент Эрдоган.

Однако и двусторонняя встреча находится под вопросом.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, нет ли в планах президента РФ поездки в Стамбул 5 марта, сказал: «Нет. 5 марта у президента Путина другие рабочие планы». А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва считает странными попытки увязать диалог России и Турции по урегулированию ситуации в Идлибе с многосторонними саммитами. «Если речь идет о двусторонних вопросах, так они и должны решаться в двустороннем формате», — сказала она.

Марианна Беленькая

Справка
Турция начала масштабное наступление в Сирии

Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

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