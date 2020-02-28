В Сирии погибли по меньшей мере 33 турецких военных. Турция открыла ответный огонь
В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 военнослужащих Турции, сообщил Рахми Доган — губернатор турецкой провинции Хатай, которая граничит с Сирией.
Источник:AFP
Как заявил ранее Доган, авиаудар нанесли военно-воздушные силы «сирийского режима», однако другого подтверждения этих сведений пока нет. Власти Сирии ситуацию не комментируют.
Глава департамента коммуникаций при аппарате президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что в ответ на удар в Идлибе турецкие войска — как авиация, так и наземные силы — открыли огонь «по всем известным» целям сирийского режима.
Для координации операции турецкой армии на границу с Сирией отправились министр обороны Турции и высокопоставленные офицеры.
После того, как стало известно о военных потерях в Сирии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности. Как передает Турецкая служба Би-би-си, оно продолжалось около шести часов.
Согласно другим сведениям, число погибших может быть больше. Сирийские активисты сообщают, что в результате авиаударов в течение четверга были убиты по меньшей мере 34 турецких военных.
Раненых доставили в два госпиталя в турецких городах рядом с границей Сирии.
Ситуация в Идлибе
Идлиб — единственный регион Сирии, который остается под контролем оппозиции; там находятся около 3,5 млн беженцев из других регионов Сирии, которые не хотят жить под властью режима в Дамаске.
Анкара оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, в то время как Россия активно поддерживает правительственные силы. В Сирии расположен российский военный контингент, самолеты ВКС России совершают боевые вылеты, помогая сирийской авиации.
Источник:BBC News Русская служба
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как Турция заявила, что до конца февраля Дамаск должен отвести свои силы от турецких наблюдательных постов, расположенных в провинции. В противном случае Анкара пригрозила их оттуда выбить.
Из-за не прекращающихся военных действий в провинции Идлиб с конца прошлого года около миллиона сирийцев были вынуждены покинуть свои дома. ООН предупредила, что полномасштабная битва за контроль над провинцией может привести к бойне.
Сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, «которых там не должно было быть», заявили в ведомстве.
«В течение прошедших суток представители российского ЦПВС (Центра по примирению враждующих сторон) постоянно запрашивали и подтверждали у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов», — говорится в сообщении.
В минобороны добавили, что получив информацию о пострадавших турецких военнослужащих, российская сторона приняла меры для прекращения огня сирийскими войсками, обеспечив безопасную эвакуацию погибших и раненых в Идлибе турецких военных на территорию Турции. «Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялась», — добавляется в сообщении.
Во время дискуссии в Совете Безопасности ООН 19 февраля Россия отвергла призывы к гуманитарному перемирию на севере Сирии.
С декабря прошлого года около миллиона сирийцев в Идлибе были вынуждены покинуть свои дома
| Источник:Reuters
В ответ на заявления Бельгии и Германии, что убийство людей необходимо прекратить, российский посол Василий Небензя заявил, что для установления мира западные страны должны «перестать защищать боевиков». «Обеспечить политическое прикрытие террористам, заставить правительство Сирии пойти с ними на переговоры не получится», — сказал Небензя.
В четверг министерство обороны России обвинило Турцию в нарушении соглашения о деэскалации ситуации в Идлибе. По словам главы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Журавлева, Анкара «продолжает поддержку действий незаконных вооруженных формирований огнем артиллерии и применением разведывательно-ударной беспилотной авиации».
Как передает агентство Франс пресс, нападение в Идлибе уже осудил генеральный секретарь НАТО Енс Столтенберг, с которым говорил по телефону министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Согласно сообщению, Столтенберг «осудил постоянные неизбирательные авиаудары сирийского режима и поддерживающей его России в провинции Идлиб и призвал их прекратить наступление, проявить уважение к международному праву и поддержать усилия ООН по установлению мира».
Официальный представитель Государственного департамента США заявил: «Мы поддерживаем Турцию, нашего союзника по НАТО, и продолжаем призывать к немедленному прекращению этого недостойного наступления режима Асада, России и формирований, которые поддерживает Иран».
Анализ: огромный риск
Себастиан Ашер, редактор Всемирной службы Би-би-си по Ближнему востоку:
Последние события — это новая и опасная эскалация ситуации. Конфликт все более явно перерастает в прямое противостояние турецких и сирийских правительственных войск в Идлибе.
За последние несколько недель обе стороны несли потери. Однако нынешняя гибель турецких военных происходит в очень опасный момент.
Президент Эрдоган пригрозил начать масштабную военную операцию против сил Башара Асада, если они в течение ближайших двух дней не отойдут с передовых позиций около турецких наблюдательных постов.
Пока нет признаков, что эта операция уже началась. Турция и раньше усиливала военную поддержку сирийских повстанцев, которые идут в контрнаступление, пытаясь вернуть под контроль стратегические города в Идлибе.
Но за кулисами этого противостояния назревает еще более серьезный конфликт. Турция и Россия поддерживают в Сирии разные противоборствующие стороны, но в последние несколько лет они были способны договариваться и согласовывать различные сделки по прекращению огня.
Этот прагматический подход сейчас оказался под вопросом. Российская авиация предоставляет сирийской армии важнейшую поддержку. И если сейчас сирийские военные начнут стрелять по позициям Турции, появится новый огромный риск.