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13:03 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Сирии погибли по меньшей мере 33 турецких военных. Турция открыла ответный огонь

В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 военнослужащих Турции, сообщил Рахми Доган — губернатор турецкой провинции Хатай, которая граничит с Сирией.

Источник: AFP

Как заявил ранее Доган, авиаудар нанесли военно-воздушные силы «сирийского режима», однако другого подтверждения этих сведений пока нет. Власти Сирии ситуацию не комментируют.

Глава департамента коммуникаций при аппарате президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что в ответ на удар в Идлибе турецкие войска — как авиация, так и наземные силы — открыли огонь «по всем известным» целям сирийского режима.

Для координации операции турецкой армии на границу с Сирией отправились министр обороны Турции и высокопоставленные офицеры.

После того, как стало известно о военных потерях в Сирии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности. Как передает Турецкая служба Би-би-си, оно продолжалось около шести часов.

Согласно другим сведениям, число погибших может быть больше. Сирийские активисты сообщают, что в результате авиаударов в течение четверга были убиты по меньшей мере 34 турецких военных.

Раненых доставили в два госпиталя в турецких городах рядом с границей Сирии.

Ситуация в Идлибе

Идлиб — единственный регион Сирии, который остается под контролем оппозиции; там находятся около 3,5 млн беженцев из других регионов Сирии, которые не хотят жить под властью режима в Дамаске.

Анкара оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, в то время как Россия активно поддерживает правительственные силы. В Сирии расположен российский военный контингент, самолеты ВКС России совершают боевые вылеты, помогая сирийской авиации.

Источник: BBC News Русская служба

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как Турция заявила, что до конца февраля Дамаск должен отвести свои силы от турецких наблюдательных постов, расположенных в провинции. В противном случае Анкара пригрозила их оттуда выбить.

В четверг сирийская оппозиция заявила, что ее силам удалось отбить у правительственных войск стратегически важный город Серакиб, который 7 февраля армия Сирии заняла при поддержке российской авиации. Однако источники в Министерстве обороны России опровергли утверждения оппозиционеров — по их словам, атаки «были успешно отражены сирийскими правительственными войсками».

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Из-за не прекращающихся военных действий в провинции Идлиб с конца прошлого года около миллиона сирийцев были вынуждены покинуть свои дома. ООН предупредила, что полномасштабная битва за контроль над провинцией может привести к бойне.

Что говорит Россия

По сообщению российского минобороны, «террористы из Идлибской зоны деэскалации» предприняли попытку провести крупное наступление на позиции войск Сирии.

Сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, «которых там не должно было быть», заявили в ведомстве.

«В течение прошедших суток представители российского ЦПВС (Центра по примирению враждующих сторон) постоянно запрашивали и подтверждали у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов», — говорится в сообщении.

В минобороны добавили, что получив информацию о пострадавших турецких военнослужащих, российская сторона приняла меры для прекращения огня сирийскими войсками, обеспечив безопасную эвакуацию погибших и раненых в Идлибе турецких военных на территорию Турции. «Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялась», — добавляется в сообщении.

Во время дискуссии в Совете Безопасности ООН 19 февраля Россия отвергла призывы к гуманитарному перемирию на севере Сирии.

С декабря прошлого года около миллиона сирийцев в Идлибе были вынуждены покинуть свои дома | Источник: Reuters

В ответ на заявления Бельгии и Германии, что убийство людей необходимо прекратить, российский посол Василий Небензя заявил, что для установления мира западные страны должны «перестать защищать боевиков». «Обеспечить политическое прикрытие террористам, заставить правительство Сирии пойти с ними на переговоры не получится», — сказал Небензя.

В четверг министерство обороны России обвинило Турцию в нарушении соглашения о деэскалации ситуации в Идлибе. По словам главы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Журавлева, Анкара «продолжает поддержку действий незаконных вооруженных формирований огнем артиллерии и применением разведывательно-ударной беспилотной авиации».

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В свою очередь РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 24» сообщает, что турецкие подразделения обстреливают в Идлибе позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты.

Реакция США и НАТО

Как передает агентство Франс пресс, нападение в Идлибе уже осудил генеральный секретарь НАТО Енс Столтенберг, с которым говорил по телефону министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Согласно сообщению, Столтенберг «осудил постоянные неизбирательные авиаудары сирийского режима и поддерживающей его России в провинции Идлиб и призвал их прекратить наступление, проявить уважение к международному праву и поддержать усилия ООН по установлению мира».

Официальный представитель Государственного департамента США заявил: «Мы поддерживаем Турцию, нашего союзника по НАТО, и продолжаем призывать к немедленному прекращению этого недостойного наступления режима Асада, России и формирований, которые поддерживает Иран».

Анализ: огромный риск

Себастиан Ашер, редактор Всемирной службы Би-би-си по Ближнему востоку:

Последние события — это новая и опасная эскалация ситуации. Конфликт все более явно перерастает в прямое противостояние турецких и сирийских правительственных войск в Идлибе.

За последние несколько недель обе стороны несли потери. Однако нынешняя гибель турецких военных происходит в очень опасный момент.

Президент Эрдоган пригрозил начать масштабную военную операцию против сил Башара Асада, если они в течение ближайших двух дней не отойдут с передовых позиций около турецких наблюдательных постов.

Пока нет признаков, что эта операция уже началась. Турция и раньше усиливала военную поддержку сирийских повстанцев, которые идут в контрнаступление, пытаясь вернуть под контроль стратегические города в Идлибе.

Но за кулисами этого противостояния назревает еще более серьезный конфликт. Турция и Россия поддерживают в Сирии разные противоборствующие стороны, но в последние несколько лет они были способны договариваться и согласовывать различные сделки по прекращению огня.

Этот прагматический подход сейчас оказался под вопросом. Российская авиация предоставляет сирийской армии важнейшую поддержку. И если сейчас сирийские военные начнут стрелять по позициям Турции, появится новый огромный риск.

Справка
Турция начала масштабное наступление в Сирии

Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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