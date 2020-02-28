В Анкаре сообщили об ответных ударах по позициям ВС Сирии в Идлибе

По сообщению турецких СМИ, он пояснил, что огонь по целям ведётся как с воздуха, так и с земли.
Ранее турецкие власти сообщили о гибели 22 своих военных в результате удара ВВС Сирии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей партии в среду заявил, что Анкара не намерена идти на уступки по Идлибу и продолжит наращивать военное присутствие в сирийской провинции.
«Сторонники Башара Асада обязательно должны отступить за линию соприкосновения, определенную сочинскими договоренностями. Время, отведенное Асаду, истекает». «Турция не сделает ни шагу назад и оттеснит (войска) режима за пределы выделенной зоны (деэскалации)», — добавил Эрдоган.
Ранее в феврале он заявил, что силы Асада должны отойти за линию Идлибской зоны деэскалации, обещав в противном случае оттеснить сирийские войска.
В Идлибской зоне деэскалации армия Турции разместила 12 наблюдательных постов, часть из которых после начала наступления сирийской армии оказалась у нее в тылу.