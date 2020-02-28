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02:11 (мск), источник: Интерфакс

В Анкаре сообщили об ответных ударах по позициям ВС Сирии в Идлибе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Турецкие военные наносят в ночь на пятницу ответные удары по позициям сирийских правительственных сил в провинции Идлиб, сообщил глава управления по связан администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Источник: AFP 2020

По сообщению турецких СМИ, он пояснил, что огонь по целям ведётся как с воздуха, так и с земли.

Ранее турецкие власти сообщили о гибели 22 своих военных в результате удара ВВС Сирии.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей партии в среду заявил, что Анкара не намерена идти на уступки по Идлибу и продолжит наращивать военное присутствие в сирийской провинции.

«Сторонники Башара Асада обязательно должны отступить за линию соприкосновения, определенную сочинскими договоренностями. Время, отведенное Асаду, истекает». «Турция не сделает ни шагу назад и оттеснит (войска) режима за пределы выделенной зоны (деэскалации)», — добавил Эрдоган.

Ранее в феврале он заявил, что силы Асада должны отойти за линию Идлибской зоны деэскалации, обещав в противном случае оттеснить сирийские войска.

В Идлибской зоне деэскалации армия Турции разместила 12 наблюдательных постов, часть из которых после начала наступления сирийской армии оказалась у нее в тылу.

Справка
Турция начала масштабное наступление в Сирии

Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

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