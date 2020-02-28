Минобороны России: турецкие военные в Идлибе погибли не при ударе ВКС РФ

Минобороны заявило, что российская сторона находилась в контакте с турецкими военными, чтобы исключить угрозу безопасности в случае ответного обстрела сирийских правительственных войск. «В течение прошедших суток представителями российского Центра примирения враждующих сторон постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов», — говорится в сообщении.
«При этом, согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться», — заявили в Минобороны России.
После получения информации о пострадавших Россия предприняла «исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками», обеспечила эвакуацию погибших и раненых военнослужащих. Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялись, заявили в Минобороны.
Идлиб — последняя не переданная Дамаску зона деэскалации из четырех согласованных в 2017 году «астанинской тройкой» (Россия, Турция и Иран). Там все еще находятся незаконные вооруженные формирования. В сентябре 2018-го и октябре 2019 года президенты России и Турции подписывали дополнительные соглашения по Идлибу, которые были призваны остановить широкомасштабную военную операцию в этом районе.
Напомним, ранее губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что в результате воздушного удара со стороны сторонников «сирийского режима» погибли 33 турецких военных, многие получили тяжелые ранения. Пресс-секретарь возглавляемой президентом Турции Партии справедливости и развития Омер Челик завил, что Анкара приняла решение считать сирийские войска «вражескими целями».