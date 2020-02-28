Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Роботы обслуживают зараженных коронавирусом в Китае Таким образом планируется уменьшить нагрузку на медработников и снизить риск перекрестного заражения
Фоторепортажи
16Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах
18Умер Кирк Дуглас
09:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны России: турецкие военные в Идлибе погибли не при ударе ВКС РФ

Боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из названий «Джебхат ан-Нусры», запрещена в РФ) 27 февраля попытались провести крупномасштабную наступательную операцию на позиции правительственных войск Сирии в Идлибской зоне деэскалации, говорится в заявлении Минобороны России. Ведомство при этом сообщило, что турецкие военные попали под обстрел сирийских правительственных войск.

Источник: AFP 2020

Минобороны заявило, что российская сторона находилась в контакте с турецкими военными, чтобы исключить угрозу безопасности в случае ответного обстрела сирийских правительственных войск. «В течение прошедших суток представителями российского Центра примирения враждующих сторон постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов», — говорится в сообщении.

При этом 27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, которые находились «в боевых порядках террористических формирований», сообщили в Минобороны.

«При этом, согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться», — заявили в Минобороны России.

После получения информации о пострадавших Россия предприняла «исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками», обеспечила эвакуацию погибших и раненых военнослужащих. Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялись, заявили в Минобороны.

Новость
Россия и Турция подошли к опасной грани в Сирии

Идлиб — последняя не переданная Дамаску зона деэскалации из четырех согласованных в 2017 году «астанинской тройкой» (Россия, Турция и Иран). Там все еще находятся незаконные вооруженные формирования. В сентябре 2018-го и октябре 2019 года президенты России и Турции подписывали дополнительные соглашения по Идлибу, которые были призваны остановить широкомасштабную военную операцию в этом районе.

Напомним, ранее губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что в результате воздушного удара со стороны сторонников «сирийского режима» погибли 33 турецких военных, многие получили тяжелые ранения. Пресс-секретарь возглавляемой президентом Турции Партии справедливости и развития Омер Челик завил, что Анкара приняла решение считать сирийские войска «вражескими целями».

Справка
Турция начала масштабное наступление в Сирии

Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

Следите за развитием темы Эскалация в Идлибе
 Сурков назвал причину своего увольнения
В Саратове школьники хотели убить 40 человек
15-летнюю школьницу похитили и увезли в Чечню для замужества
Кадыров побил Александра Емельяненко на тренировке
В Росгидромете рассказали о погодных аномалиях в начале марта
Коронавирус может стать сезонной болезнью, как грипп
Нарисовавшая обложку для Vogue школьница получила работу
Большинство россиян за выходной для голосования по Конституции
Здоровье
Россиян предупредили о новом пути передачи коронавируса Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем
Hi-Tech
В России появились лучшие «умные» часы (цена) Твои идеальные часы!
Авто
Mercedes-AMG G 63 превратили в пикап (фото) Тюнинг-ателье Brabus представило оригинальный проект на базе Mercedes-AMG G 63. Это 800-сильный «Гелик» с кузовом пикап!
Кино
Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении» Певец и участник шоу «Народный артист» и «Голос» отреагировал на информацию, которая появилась в сети
Новости партнеров
Новые стандарты: температура 36,6 больше не считается нормой
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Популярный актер резко стал изгоем
Дети
Как кошки рожают и воспитывают детей: неожиданные факты (фото) Как происходит распределение родительских обязанностей у кошек. Листайте галерею!
Леди
Простуда оказалась лейкозом: как россиянка борется за жизнь Непростая история об обычной женщине, которой нужна помощь.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь