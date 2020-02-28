Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Роботы обслуживают зараженных коронавирусом в Китае Таким образом планируется уменьшить нагрузку на медработников и снизить риск перекрестного заражения
Фоторепортажи
16В Рио-де-Жанейро объявлен победитель карнавала-2020
30Россиянка попала в финал престижного фотоконкурса
11:38 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: президента Монголии изолировали на 14 дней после визита в Китай

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга изолирован на 14 дней после завершения однодневного визита в Китай, совершенного на фоне вспышки коронавируса, передает агентство Монцамэ.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:33 MSK, 28.02
82 756Инфицировано
2 814Скончалось
33 277Выздоровело
Источник: РИА Новости

Халтмаагийн Баттулга посетил Китай с однодневным визитом в четверг. После переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином он вручил китайскому лидеру сертификат, свидетельствующий о передаче в дар Китаю, который борется с эпидемией коронавируса, 30 тысяч баранов.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

«Сразу же по прибытии в Монголию президент Халтмаагийн Баттулга и сопровождавшие его делегаты были в качестве меры предосторожности помещены в 14-дневную изоляцию», — сообщило Монцамэ.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных достигло 3664, скончались 57 человек.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV / Covid-19 (данные на 28.02.2020, 10:30 мск)
Следите за развитием темы Вспышка нового коронавируса в Китае
 Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Ученые назвали способ продлить жизнь на несколько лет
Что изменится в жизни россиян с марта
Коронавирус обрушил рынки: эксперты говорят об угрозе экономике
Россия объяснила удар по турецким военным в Сирии
Кадыров побил Александра Емельяненко на тренировке
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
В Росгидромете рассказали о погодных аномалиях в начале марта
Большинство россиян за выходной для голосования по Конституции
Здоровье
Россиян предупредили о новом пути передачи коронавируса Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем
Hi-Tech
В России появились лучшие «умные» часы (цена) Твои идеальные часы!
Авто
Mercedes-AMG G 63 превратили в пикап (фото) Тюнинг-ателье Brabus представило оригинальный проект на базе Mercedes-AMG G 63. Это 800-сильный «Гелик» с кузовом пикап!
Кино
Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении» Певец и участник шоу «Народный артист» и «Голос» отреагировал на информацию, которая появилась в сети
Новости партнеров
Бил и изменял: вся правда о разводе Прилучного и Муцениеце
Роскошный отпуск с миллионершей закончился для Шаляпина проблемами
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Наркотики и психбольница: муж Лолиты раскрыл подробности семейной жизни
Gnezdo.ru
Отец легендарная личность. А теперь глянь на дочь
Он - легенда СССР. А теперь смотри на детей
Лишь пришел и такое: Мишустин борется со смертью
Помните его? Посмотрите, что с ним стало теперь
Леди
Простуда оказалась лейкозом: как россиянка борется за жизнь Непростая история об обычной женщине, которой нужна помощь.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь