СМИ: президента Монголии изолировали на 14 дней после визита в Китай

Халтмаагийн Баттулга посетил Китай с однодневным визитом в четверг. После переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином он вручил китайскому лидеру сертификат, свидетельствующий о передаче в дар Китаю, который борется с эпидемией коронавируса, 30 тысяч баранов.
«Сразу же по прибытии в Монголию президент Халтмаагийн Баттулга и сопровождавшие его делегаты были в качестве меры предосторожности помещены в 14-дневную изоляцию», — сообщило Монцамэ.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных достигло 3664, скончались 57 человек.