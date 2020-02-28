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13:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Турция заявила о поражении более 200 целей в Сирии

Турецкие военные поразили более 200 целей сирийских правительственных войск, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Также, по его словам, были нейтрализованы более 300 военнослужащих.

Источник: AFP 2020

27 февраля в результате воздушного удара сирийских правительственных войск погибли 33 турецких военных. Минобороны России заявило, что террористы попытались атаковать позиции правительственных войск Сирии в Идлибе. Российская сторона утверждает, что находилась в координации с турецкими военными, чтобы избежать угрозы в случае ответного обстрела сирийских войск. В зоне обстрела турецкие военные не должны были находиться, заявили в ведомстве.

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«Удары по позициям турецких военных в Идлибе продолжались несмотря на предупреждение Анкары. Удары наносились даже по военным машинам скорой помощи», — сказал турецкий министр (цитата по Anadolu).

По его словам, турецкие военные уничтожили в Идлибе 5 вертолетов, 23 танка, 23 орудия и САУ (самоходная артиллерийская установка), зенитно-ракетный комплекс SA-17, зенитный ракетно-пушечный комплекс SA-22, а также нейтрализовали более 300 военнослужащих (Anadolu приводит число 309, NTV — 329).

Идлиб — последняя не переданная Дамаску зона деэскалации из четырех согласованных в 2017 году «астанинской тройкой» (Россия, Турция и Иран). Там все еще находятся незаконные вооруженные формирования. В сентябре 2018-го и октябре 2019 года президенты России и Турции подписывали дополнительные соглашения по Идлибу, которые были призваны остановить широкомасштабную военную операцию в этом районе.

Как сообщают СМИ, Турция из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе рассматривает возможность перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей, а также отложить развертывание российских зенитно-ракетных комплексов С-400, запланированное на апрель.

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Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

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