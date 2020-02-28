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18:39 (мск), источник: Интерфакс

Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — В Конституции должно быть упоминание о вере в бога, при этом Россия остается светским государством, считает сопредседатель рабочей группы по поправкам в Основной закон, сенатор Андрей Клишас. По его словам, в группе есть и сторонники, и противники этого изменения, об этом доложено Владимиру Путину, и решать будет президент.

Источник: Reuters

«Позиция доложена президенту, и ему принимать решение», — отметил сопредседатель рабочей группы.

Россия с учетом многонационального и многоконфессионального, культурного многообразия развивалась как государство, где вера в бога, признание исторически сложившегося государственного единства многие века были основой развития государства и человека. Указанные положения обязательно должны найти отражение в Конституции.
Андрей Клишас
Сенатор, сопредседатель рабочей группы по поправкам в Основной закон

По словам Клишаса, положение о вере в бога может быть отражено в третьей главе Конституции.

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Он отметил, что прошедший в пятницу Межрелигиозный совет признает важность этих вопросов, и это является общей позицией лидеров традиционных конфессий в России.

«При этом важно подчеркнуть, что Россия остается светским государством. С учетом положений статьи 28 Конституции каждый гражданин вправе свободно исповедовать в современной России любую религию или не исповедовать никакой. Принцип светского государства незыблем. Каждый сам определит свое отношение к богу», — добавил Клишас.

По его мнению, каждый россиянин согласится, что необходимо уважать «память предков, которые с верой в бога передали нам великую страну».

Межрелигиозный совет собрался в Москве по приглашению патриарха Кирилла, в нем участвовали глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, верховный муфтий Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, главный раввин России Берл Лазар, армянский архиепископ Езрас Нерсисян, католический архиепископ Павел Пецци, лидер пятидесятников Сергей Ряховский, руководители других протестантстких церквей.

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По итогам заседания было выпущено коммюнике о поддержке предложения внести упоминание о боге в Конституцию.

Включить это упоминание в Конституцию предложил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сначала предлагалось внести его в преамбулу Основного закона, но затем в рабочей группе решили преамбулу не менять, поскольку не было единого мнения, можно ли это делать. Формальной поправки о включении упоминания бога в Конституцию в Госдуму или в рабочую группу пока не поступало.

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