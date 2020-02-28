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21:26 (мск), источник: ТАСС

Путин и Эрдоган могут встретиться в Москве 5 или 6 марта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что в настоящий момент встреча прорабатывается.

Источник: Reuters

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в Москве 5 или 6 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, сегодня обсуждалась тема возможного контакта на высшем уровне. В настоящий момент прорабатывается встреча президента Путина и президента Эрдогана в Москве 5 или 6 марта. То есть на следующей неделе», — сказал он.

Лидеры России и Турции провели в пятницу телефонный разговор, в котором подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии. В пресс-службе Кремля сообщили, что стороны условились «активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне».

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Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

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