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23:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Российским послам хотят запретить иметь двойное гражданство

Сенаторы Андрей Клишас и Константин Косачев внесли в Госдуму законопроект, который запрещает российским послам иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Источник: Агентство «Москва»

Авторы инициативы предлагают распространить запрет и на представителей и постоянных наблюдателей от России при международных организациях. Согласно документу, послом или постпредом может быть назначен гражданин России, который не имеет второго гражданства, вида на жительство или иного документа, которое подтверждает право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

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В пояснительной записке к законопроекту указывается, что изменения обусловлены предложениями о внесении поправок в Конституцию, согласно которым некоторые категории должностных лиц не могут иметь иностранное гражданство или какие-либо документы, которые подтверждают право на постоянное проживание в другой стране.

Ранее Правительство России предложило упростить процедуру получения российского гражданства для жителей четырех стран: Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. Уточняется, что в соответствующем законопроекте предлагается отменить требование о пятилетнем сроке пребывания на территории России для получения гражданства. Также жителям четырех указанных стран не нужно будет доказывать свое материальное положение.

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