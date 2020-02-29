Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Перепись населения — 2020 пройдет с применением цифровых технологий Всероссийская перепись населения впервые пройдет с использованием интернета
Фоторепортажи
16Мощнейший ураган «Деннис» обрушился на Британию
20Президент РФ посетил парк «Остров мечты»
12:41 (мск), источник: РИА Новости

Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Дамаском

АНКАРА, 29 фев — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил своего российского коллегу Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецких войск и сирийской правительственной армии.

Источник: Reuters

«Сирийский вопрос — это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно», — сказал он, выступая в Стамбуле.

Эрдоган также сообщил, что число турецких военных, погибших при авиаударе сирийской армии в Идлибе, возросло до 36.

Мы уничтожили более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта, семь химических складов. И будем продолжать их уничтожать.
Реджеп Тайип Эрдоган
президент Турции
Читайте также
Обострение в Идлибе. Главное

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы «Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали и турецкие военные, которые вообще не должны были там находиться.

В результате погибли более 30 турецких военных, еще несколько десятков получили ранения. При этом российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.

В конце января сирийская армия начала наступление в провинциях Идлиб и Алеппо, где террористы ежедневно обстреливали жилые кварталы. При этом Анкара и некоторые ее партнеры обвиняли Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что нестабильность стала результатом действий террористов.

Российский МИД назвал одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года.

Согласно этому документу, турецкие военные могли присутствовать в Идлибской зоне деэскалации, но при условии вывода оттуда всех радикальных террористических группировок. Как отмечал глава ведомства Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства, в частности — не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Справка
Турция начала масштабное наступление в Сирии

Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

Эрдоган позвонил Путину из-за обострения в Идлибе
Во время загрузки произошла ошибка.
12 февраля© Ньюстюб
Следите за развитием темы Эскалация в Идлибе
 Эксперты рассказали, зачем российские фрегаты плывут к Сирии
В Кремле рассказали подробности гибели турецких военных в Сирии
Кадыров оценил удар Емельяненко
Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала результаты операции
Россиян попросили отказаться от поездок за границу
Рубль может продолжить падение
Богатейший человек планеты ополчился на Илона Маска
Возле Австралии обнаружили неизвестные подводные сады (видео)
Здоровье
Россиян предупредили о новом пути передачи коронавируса Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем
Hi-Tech
В России появились лучшие «умные» часы (цена) Твои идеальные часы!
Горячие темы на Авто
Назло пойду и против проголосую. 227
Вы за маму с коляской или за мужчину с машиной? 150
Посылки из Китая 145
антитема. 133
Кино
Гайдулян, внучка Талызиной и все звезды ТНТ на премьере сериала Популярные артисты посетили презентацию многосерийной комедии «Патриот»
Новости партнеров
Запретить даже переговоры
Важен твой взгляд на эту ситуацию. Россия ждет
Какой будет конституция - решаем мы. Пройди опрос
Пройди опрос о кадровом конкурсе в Госдуме, твое мнение очень важно
Gnezdo.ru
Лишь пришел и такое: Мишустин борется со смертью
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Дворянская кровь: их называли Ангелами
Леди
Гагарина и другие звезды в нелепых штанах (и без них) Самое сладкое наслаждение недели – просмотр откровенных и неудачных нарядов звезд.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь