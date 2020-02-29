Турция открыла границу с ЕС для сирийских беженцев

Как рассказал Эрдоган на встрече с депутатами в Стамбуле, в Турции находятся 3,7 млн беженцев.
Мы не в состоянии справиться с новой волной иммиграции. Около 4 млн человек прибыли к нашим границам из-за кровавых атак режима (президента Сирии Башара Асада.— «Ъ»). 1,5 млн в настоящее время находятся у наших границ.
Реджеп Тайип Эрдоганпрезидент Турции (цитата по Anadolu).
По данным агентства Sputnik-Греция, на границе Турции и Греции собрались сотни мигрантов. Греция закрыла границу, ее охраняют полиция и военные.
На границе уже несколько раз происходили столкновения беженцев с полицейскими. Для разгона собравшихся мигрантов применяли слезоточивый газ.
Власти Греции заявили, что за последние сутки не пустили в страну более 4 тыс. мигрантов. Греция намерена усилить охрану своих сухопутных и морских границ, передает Reuters.
О планах Турции открыть для беженцев из Сирии транзит через свою территорию стало известно накануне. Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция уже «не в состоянии» сдерживать беженцев. Власти соседних с Турцией стран усилили охрану границ. Для европейских стран, которым лишь недавно удалось смягчить последствия миграционного кризиса 2014−2015 годов, новая волна иммиграции может стать тяжелым ударом.