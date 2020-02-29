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15:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Турция открыла границу с ЕС для сирийских беженцев

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция открыла границу с ЕС для сирийских беженцев. По его словам, границу уже пересекли не менее 18 тыс. человек, передает ТАСС. Это решение было принято турецкими властями на фоне резкой эскалации ситуации вокруг сирийского Идлиба, где на этой неделе обострился конфликт военных Турции и Сирии. На западе Турция граничит с Грецией и Болгарией, греческие власти усилили охрану границы. На турецко-греческой границе скопилось уже несколько сотен мигрантов.

Источник: Reuters

Как рассказал Эрдоган на встрече с депутатами в Стамбуле, в Турции находятся 3,7 млн беженцев.

Мы не в состоянии справиться с новой волной иммиграции. Около 4 млн человек прибыли к нашим границам из-за кровавых атак режима (президента Сирии Башара Асада.— «Ъ»). 1,5 млн в настоящее время находятся у наших границ.
Реджеп Тайип Эрдоган
президент Турции (цитата по Anadolu).

По данным агентства Sputnik-Греция, на границе Турции и Греции собрались сотни мигрантов. Греция закрыла границу, ее охраняют полиция и военные.

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На границе уже несколько раз происходили столкновения беженцев с полицейскими. Для разгона собравшихся мигрантов применяли слезоточивый газ.

Власти Греции заявили, что за последние сутки не пустили в страну более 4 тыс. мигрантов. Греция намерена усилить охрану своих сухопутных и морских границ, передает Reuters.

О планах Турции открыть для беженцев из Сирии транзит через свою территорию стало известно накануне. Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция уже «не в состоянии» сдерживать беженцев. Власти соседних с Турцией стран усилили охрану границ. Для европейских стран, которым лишь недавно удалось смягчить последствия миграционного кризиса 2014−2015 годов, новая волна иммиграции может стать тяжелым ударом.

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