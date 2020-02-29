США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение

После подписания документа Халилзад и Барадар пожали друг другу руки. На церемонии также присутствовали представители порядка 30 стран, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Подписание документа призвано положить начало урегулированию вооруженного конфликта, продолжающегося в Афганистане уже без малого 20 лет.
Это соглашение стало результатом многих усилий, этим мы подтверждаем, что Афганистан никогда не будет базой для террористов.
Майк Помпеогоссекретарь США
Согласно тексту соглашения, США должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев. Кроме того, США обязуются снять санкции с членов движения к августу 2020 года.
При этом «Талибан» должен воздержаться от насилия, а также разорвать связи с «Аль-Каидой» (запрещена в России). Кроме того, соглашение предусматривает «постоянное и всеобъемлющее перемирие».
Вашингтон проводит антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.