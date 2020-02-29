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22:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Иран предложил Турции обсудить ситуацию в Идлибе без России

Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонной беседы турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб без участия России. Об этом сообщили в управлении по связям администрации турецкого президента, передает агентство Anadolu.

Источник: Reuters

Рухани высказал мнение, что турецкая, иранская и сирийская стороны на совместной встрече смогут уладить разногласия. В частности, это касается вопросов территориального единства Сирии, уничтожения террористов, обеспечения безопасности мирных жителей и урегулирования кризиса в Идлибе.

При этом иранский лидер отметил, что сотрудничество Турции, Ирана и России по астанинскому процессу также имеет важное значение, и выразил готовность Тегерана к переговорам.

Встреча Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 или 6 марта. По словам турецкой стороны, вопрос по ситуации в Идлибе может быть решен лишь в ее рамках. До этого Эрдоган сообщил, что в ходе телефонного разговора с Путиным предложил Москве оставить Анкару «один на один» с официальным Дамаском.

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