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29 февраля, источник: РИА Новости

Соглашение с талибами приведет к новой войне, считает экс-дипломат США

ВАШИНГТОН, 29 фев — РИА Новости. Бывший спецпредставитель США в коалиции по борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) Бретт Макгерк считает, что сделка с движением «Талибан» приведет не к миру, а к новой войне.

Источник: AFP 2020

«Мы все надеемся, что это каким-либо образом сработает. Американцы больше не должны погибать в Афганистане. Но судя по тексту, соглашение не приводит к концу войны, а сажает семена для новой. Это вызывает обеспокоенность», — написал Макгерк у себя в Twitter.

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Бывший высокопоставленный представитель администрации отметил, что нынешняя договоренность представляется как «историческое соглашение, когда в реальности соглашение дает “Талибану” большую часть того, что они всегда хотели».

«Положения о выводе (вооруженных сил) в этом соглашении по Афганистану кажутся гораздо более всеобъемлющими, чем было разрекламировано. Речь идет о полном выводе американских войск и сил НАТО в течение 14 месяцев. Это, вероятно, приведет к постепенному развалу государства, приведет к гражданской войне и возвращению талибов в Кабул», — считает Макгерк.

В субботу США и движение «Талибан» подписали в Дохе мирное соглашение, которое предусматривает вывод войск США и коалиции из Афганистана за 14 месяцев в обмен на отказ «Талибана» от использования территории страны для нападения на США и их союзников.

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