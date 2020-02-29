Соглашение с талибами приведет к новой войне, считает экс-дипломат США

«Мы все надеемся, что это каким-либо образом сработает. Американцы больше не должны погибать в Афганистане. Но судя по тексту, соглашение не приводит к концу войны, а сажает семена для новой. Это вызывает обеспокоенность», — написал Макгерк у себя в Twitter.
Бывший высокопоставленный представитель администрации отметил, что нынешняя договоренность представляется как «историческое соглашение, когда в реальности соглашение дает “Талибану” большую часть того, что они всегда хотели».
«Положения о выводе (вооруженных сил) в этом соглашении по Афганистану кажутся гораздо более всеобъемлющими, чем было разрекламировано. Речь идет о полном выводе американских войск и сил НАТО в течение 14 месяцев. Это, вероятно, приведет к постепенному развалу государства, приведет к гражданской войне и возвращению талибов в Кабул», — считает Макгерк.
В субботу США и движение «Талибан» подписали в Дохе мирное соглашение, которое предусматривает вывод войск США и коалиции из Афганистана за 14 месяцев в обмен на отказ «Талибана» от использования территории страны для нападения на США и их союзников.