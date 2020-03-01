Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

По имеющимся данным, американский авианосец следует в Восточное Средиземноморье в сопровождении ракетных крейсеров USS San Jacinto (CG-56) («Сан Джасинто») и USS Vella Gulf (CG 72) («Велла Галф»), а также эсминцев Truxtun (DDG-103) («Тракстан»), USS James Williams (DDG-95) («Джеймс Е. Уильямс») и USS Stout (DDG 55) («Стаут»). На борту авианосца размещены 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet.
По штатному составу, авианосную группировку также должна сопровождать ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк») с дальностью действия 1,5 тыс. км.
По данным американских военных, группировка направляется в район Персидского залива для смены авианосной ударной группы авианосца USS Harry S. Truman (CVN 75) («Гарри Трумэн»), которая в настоящее время несет дежурство в районе Оманского залива. Однако до этого она может на некоторое время «задержаться» в Восточном Средиземноморье вблизи Сирии, отмечают обозреватели.
Как сообщалось, в минувшую пятницу на фоне резкого обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб через Черноморские проливы в Сирию проследовали два российских фрегата — «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», а также большой десантный корабль (БДК) «Орск».
В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В её составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщали ранее в пресс-службе Черноморского флота РФ.
Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары «Калибрами» по боевикам в Сирии.