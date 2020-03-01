Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 ОАЭ станет центром 3D-печати зданий В прошлом году в городе с помощью трехмерных технологий возвели конструкцию, которая вошла в Книгу рекордов
Фоторепортажи
20Президент РФ посетил парк «Остров мечты»
12Жизнь пассажиров «зараженного» лайнера Diamond Princess
03:06 (мск), источник: Интерфакс

Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower (CVN 69) («Эйзенхауэр»), пройдя пролив Гибралтар, вошла в Средиземное море, сообщили британские новостные порталы.

Источник: AP/ Getty Images

По имеющимся данным, американский авианосец следует в Восточное Средиземноморье в сопровождении ракетных крейсеров USS San Jacinto (CG-56) («Сан Джасинто») и USS Vella Gulf (CG 72) («Велла Галф»), а также эсминцев Truxtun (DDG-103) («Тракстан»), USS James Williams (DDG-95) («Джеймс Е. Уильямс») и USS Stout (DDG 55) («Стаут»). На борту авианосца размещены 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet.

Читайте также
В МИД рассказали о результатах переговоров с Турцией по Сирии

По штатному составу, авианосную группировку также должна сопровождать ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк») с дальностью действия 1,5 тыс. км.

По данным американских военных, группировка направляется в район Персидского залива для смены авианосной ударной группы авианосца USS Harry S. Truman (CVN 75) («Гарри Трумэн»), которая в настоящее время несет дежурство в районе Оманского залива. Однако до этого она может на некоторое время «задержаться» в Восточном Средиземноморье вблизи Сирии, отмечают обозреватели.

Как сообщалось, в минувшую пятницу на фоне резкого обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб через Черноморские проливы в Сирию проследовали два российских фрегата — «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», а также большой десантный корабль (БДК) «Орск».

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В её составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщали ранее в пресс-службе Черноморского флота РФ.

Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары «Калибрами» по боевикам в Сирии.

Справка
Турция начала масштабное наступление в Сирии

Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

Лавров считает капитуляцией разговоры о перемирии с «бандитами» в Идлибе
Во время загрузки произошла ошибка.
26 февраля© Ньюстюб
Следите за развитием темы Эскалация в Идлибе
Иран предложил Турции обсудить ситуацию в Идлибе без России
Россиянам рассказали, что говорить в Прощеное воскресенье
Что будет с рублем, долларом и нефтью в марте 2020 года
В монастыре нашли меч, которому 5 тысяч лет
В США зафиксирована первая смерть от коронавируса
В популярном сериале снова не справились с кириллицей
Здоровье
Россиян предупредили о новом пути передачи коронавируса Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем
Hi-Tech
В России появились лучшие «умные» часы (цена) Твои идеальные часы!
Авто
Mercedes-AMG G 63 превратили в пикап (фото) Тюнинг-ателье Brabus представило оригинальный проект на базе Mercedes-AMG G 63. Это 800-сильный «Гелик» с кузовом пикап!
Кино
Гайдулян, внучка Талызиной и все звезды ТНТ на премьере сериала Популярные артисты посетили презентацию многосерийной комедии «Патриот»
Новости партнеров
Учительница Рудковской назвала ее истинный возраст
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
Редкие фото из прошлого, запрещенные к показу
Дворянская кровь: их называли Ангелами
Леди
Муж Пелагеи отметил день рождения с новой возлюбленной Иван Телегин показал первое фото с девушкой.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь