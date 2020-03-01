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04:37 (мск), источник: РИА Новости

Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Причиной конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером страны Алексеем Гончаруком стало недовольство олигарха Игоря Коломойского решением украинского правительства о смене глав энергокомпаний, которыми руководили доверенные лица бизнесмена.

Источник: РИА "Новости"

Об этом пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в офисе президента Украины.

Ранее издание «Новое время» со ссылкой на источники сообщило, что Гончарук подал в пятницу Зеленскому прошение об отставке, «и в этот раз настаивает, чтобы глава государства удовлетворил его просьбу».

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По данным источников «Зеркала недели», во время встречи Гончарук и Зеленский обсуждали решение правительства о смене глав энергокомпаний. Утверждается, что украинский лидер сообщил о «крайнем недовольстве» Коломойского этими кадровыми изменениями, а также поинтересовался причиной такого решения.

В ответ Гончарук якобы заявил, что ему непонятна «генеральная линия» властей страны: «то мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим».

«Если я что-то неправильно понимаю, так, может быть, я пошел (в отставку — прим. ред.)?» — цитирует источник издания слова премьера.

Парламент Украины по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта. По данным пресс-службы офиса президента, украинский лидер просит рассмотреть несколько законопроектов, вопрос по кабинету министров, а также заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов. Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что на внеочередном заседании будет пересмотрен состав правительства.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве страны сообщали, что вопрос о назначении бизнесмена Сергея Тигипко премьером Украины решен на 99%, его кандидатуру утвердят в ближайшее время. Источники утверждали, что Зеленский задумался о замене премьера из-за слабой эффективности кабмина и данных социологических исследований, которые показывают падение доверия к правительству и лично к Гончаруку. При этом глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия заявил, что вопрос о назначении Тигипко премьером 4 марта подниматься не будет.

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