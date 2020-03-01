07:21 (мск), источник: Коммерсантъ
Министр обороны Германии призвала Запад усилить давление на Россию и Сирию
Председатель
Гуманитарная ситуация в Сирии сейчас затрагивает всех, сказала она в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Ранее госпожа
В Идлибе обострился конфликт военных Турции и Сирии. В результате авиаудара сирийских войск погибли более 30 турецких военных. Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии: по данным Анкары, были поражены свыше 200 целей. Глава МИД Турции заявил, что ВКС России не наносят удары по турецким войскам в Идлибе, хотя поддерживают сирийские правительственные войска.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном отметил, что сирийское урегулирование предполагается обсудить в Москве в ходе планирующейся в ближайшие дни
Накануне президенты России и Турции провели телефонный разговор по поводу обострения ситуации в сирийском Идлибе. В Кремле сообщили, что стороны обсудили «возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне». Она состоится 5 или 6 марта. По данным представителя господина Эрдогана, президенты уже договорились о личной встрече.