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07:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Министр обороны Германии призвала Запад усилить давление на Россию и Сирию

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Европейский союз и США должны совместно усилить давление на президента России Владимира Путина и президента Сирии Башара Асада, «чтобы расчистить путь для политических переговоров» для перемирия в Идлибе.

Источник: Reuters

Гуманитарная ситуация в Сирии сейчас затрагивает всех, сказала она в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Ранее госпожа Крамп-Карренбауэр также высказывалась за усиление санкций против России, потому что, по ее мнению, Москва «делает все возможное, чтобы дестабилизировать» ситуацию в соседних странах.

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В Идлибе обострился конфликт военных Турции и Сирии. В результате авиаудара сирийских войск погибли более 30 турецких военных. Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии: по данным Анкары, были поражены свыше 200 целей. Глава МИД Турции заявил, что ВКС России не наносят удары по турецким войскам в Идлибе, хотя поддерживают сирийские правительственные войска.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном отметил, что сирийское урегулирование предполагается обсудить в Москве в ходе планирующейся в ближайшие дни российско-турецкой встречи на высшем уровне.

Накануне президенты России и Турции провели телефонный разговор по поводу обострения ситуации в сирийском Идлибе. В Кремле сообщили, что стороны обсудили «возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне». Она состоится 5 или 6 марта. По данным представителя господина Эрдогана, президенты уже договорились о личной встрече.

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Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

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