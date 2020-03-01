08:36 (мск), источник: ТАСС
Трамп обвинил демократов в разрушении имени и репутации Сандерса
Американский лидер также поздравил бывшего
ТАСС, 1 марта. Президент США Дональд Трамп обвинил членов демократической партии в порче политического реноме и имени сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Соответствующую запись американский лидер разместил на своей странице в Twitter.
«Демократы делают все возможное, чтобы разрушить имя и репутацию сумасшедшего Берни Сандерса и не допустить его выдвижения кандидатом», — написал Трамп.
Глава Белого дома также поздравил бывшего
Ранее американский лидер заявил, что демократы хотят не допустить выдвижения Сандерса единым кандидатом от партии на выборах 2020 года, распространяя слухи о его поддержке со стороны России.
Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии