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08:36 (мск), источник: ТАСС

Трамп обвинил демократов в разрушении имени и репутации Сандерса

Американский лидер также поздравил бывшего вице-президента Джозефа Байдена c победой на праймериз демократов.

Источник: AP 2020

ТАСС, 1 марта. Президент США Дональд Трамп обвинил членов демократической партии в порче политического реноме и имени сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Соответствующую запись американский лидер разместил на своей странице в Twitter.

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«Демократы делают все возможное, чтобы разрушить имя и репутацию сумасшедшего Берни Сандерса и не допустить его выдвижения кандидатом», — написал Трамп.

Глава Белого дома также поздравил бывшего вице-президента США Джозефа Байдена c победой на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся в субботу в американском штате Южная Каролина.

Ранее американский лидер заявил, что демократы хотят не допустить выдвижения Сандерса единым кандидатом от партии на выборах 2020 года, распространяя слухи о его поддержке со стороны России.

Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13—16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться 1991 голосом делегатов.

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