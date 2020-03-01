Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине

На голосовании, которое состоялось в этом штате в субботу, 28 февраля, он заручился поддержкой 48% избирателей, в то время как его основной конкурент Берни Сандерс — 20%.
Получивший в Южной Каролине третье место бизнесмен-миллиардер Том Стайер объявил о выходе из гонки.
В свою очередь Associated Press отмечает, что победу Байдена во многом определили чернокожие жители штата и другие нацменьшинства. Только 40% голосов, полученных этим кандидатом, — это голоса белых избирателей. Также он пользовался популярностью у пожилых и женщин.
На данный момент, по оценкам AP, Сандерс может рассчитывать на голоса примерно 54 делегатов, Байден — на 44, и вероятно, эта цифра вырастет. Пит Буттиджич — на 26, а Элизабет Уоррен и Эми Клобушар остались примерно с 8 и 7 голосами соответственно.
На 3 марта в США запланирован так называемый супер-вторник, когда первичные выборы пройдут одновременно в 14 штатах.
Единый кандидат от демократов будет избран на партийном съезде, который состоится в июле. Выборы президента США запланированы на ноябрь.