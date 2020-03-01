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11:59 (мск), источник: Интерфакс

Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Претендент в кандидаты на пост президента США от Демократической партии Джо Байден одержал убедительную победу на первичных выборах (праймериз) в штате Южная Каролина, сообщает телеканал CNN.

Источник: Reuters

На голосовании, которое состоялось в этом штате в субботу, 28 февраля, он заручился поддержкой 48% избирателей, в то время как его основной конкурент Берни Сандерс — 20%.

Получивший в Южной Каролине третье место бизнесмен-миллиардер Том Стайер объявил о выходе из гонки.

В свою очередь Associated Press отмечает, что победу Байдена во многом определили чернокожие жители штата и другие нацменьшинства. Только 40% голосов, полученных этим кандидатом, — это голоса белых избирателей. Также он пользовался популярностью у пожилых и женщин.

На данный момент, по оценкам AP, Сандерс может рассчитывать на голоса примерно 54 делегатов, Байден — на 44, и вероятно, эта цифра вырастет. Пит Буттиджич — на 26, а Элизабет Уоррен и Эми Клобушар остались примерно с 8 и 7 голосами соответственно.

На 3 марта в США запланирован так называемый супер-вторник, когда первичные выборы пройдут одновременно в 14 штатах.

Единый кандидат от демократов будет избран на партийном съезде, который состоится в июле. Выборы президента США запланированы на ноябрь.

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