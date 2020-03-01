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11:28 (мск), источник: Интерфакс

Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 01.03
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39 782Выздоровело
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«В России делается все необходимое (для борьбы) с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры, ситуация в целом под контролем. Но, что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, здесь нам нужно посмотреть особо, как нам реагировать на то, что происходит», — сказал он на совещании, посвященном состоянию мирового рынка нефти.

В связи с этим президент России отметил, что решил в воскресенье встретиться с руководителями ведущих нефтегазовых компаний и «посоветоваться, как мы будем реагировать на то, что происходит именно в мировой экономике».

Здесь негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мирохозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик.
Владимир Путин
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Глава государства отметил, что рынки «чувствительно реагируют на события планетарного масштаба». «Судя по всему, мы являемся свидетелями того, что происходящее с коронавирусом — именно в таком глобальном масштабе», — сказал он.

Нефть завершила февраль падением цены на растущих опасениях насчет сокращения глобального спроса в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Майские фьючерсы на Brent 28 февраля подешевели до $49,3 за баррель.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения присвоила ему официальное название COVID-19.

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