Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России

«В России делается все необходимое (для борьбы) с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры, ситуация в целом под контролем. Но, что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, здесь нам нужно посмотреть особо, как нам реагировать на то, что происходит», — сказал он на совещании, посвященном состоянию мирового рынка нефти.
В связи с этим президент России отметил, что решил в воскресенье встретиться с руководителями ведущих нефтегазовых компаний и «посоветоваться, как мы будем реагировать на то, что происходит именно в мировой экономике».
Здесь негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мирохозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик.
Глава государства отметил, что рынки «чувствительно реагируют на события планетарного масштаба». «Судя по всему, мы являемся свидетелями того, что происходящее с коронавирусом — именно в таком глобальном масштабе», — сказал он.
Нефть завершила февраль падением цены на растущих опасениях насчет сокращения глобального спроса в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Майские фьючерсы на Brent 28 февраля подешевели до $49,3 за баррель.
В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения присвоила ему официальное название COVID-19.