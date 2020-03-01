Турция сбила два сирийских Су-24

16:52 (мск), источник: Коммерсантъ
В Минобороны Турции утверждают, что Су-24 были сбиты при попытке атаковать самолеты турецких военных. Летчики успели катапультироваться.
Ранее было закрыто воздушное пространство над регионом. Сирийская армия сообщила, что сбила турецкий беспилотник «принадлежавший террористическим группировкам».
Напомним, турецкое агентство Anadolu уже сообщало о сбитом сирийском военном самолете, но позже удалило материал. В соцсетях уже появлялись сведения о сбитом Су-24, но Минобороны России эту информацию опровергало.
На этой неделе в Идлибе обострился конфликт военных Турции и Сирии. В результате авиаудара сирийских войск погибли более 30 турецких военных. Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии: по данным Анкары, были поражены свыше 200 целей.