Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 ОАЭ станет центром 3D-печати зданий В прошлом году в городе с помощью трехмерных технологий возвели конструкцию, которая вошла в Книгу рекордов
Фоторепортажи
16Мощнейший ураган «Деннис» обрушился на Британию
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
16:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Турция сбила два сирийских Су-24

Над Идлибом Турция сбила два самолета Су-24 сирийских войск, сообщает сирийское агентство SANA и турецкое Anadolu. Также уничтожено три установки правительственной системы ПВО.

Источник: AP 2020

В Минобороны Турции утверждают, что Су-24 были сбиты при попытке атаковать самолеты турецких военных. Летчики успели катапультироваться.

Читайте также
Обострение в Идлибе. Главное

Ранее было закрыто воздушное пространство над регионом. Сирийская армия сообщила, что сбила турецкий беспилотник «принадлежавший террористическим группировкам».

Напомним, турецкое агентство Anadolu уже сообщало о сбитом сирийском военном самолете, но позже удалило материал. В соцсетях уже появлялись сведения о сбитом Су-24, но Минобороны России эту информацию опровергало.

На этой неделе в Идлибе обострился конфликт военных Турции и Сирии. В результате авиаудара сирийских войск погибли более 30 турецких военных. Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии: по данным Анкары, были поражены свыше 200 целей.

Справка
Турция начала масштабное наступление в Сирии

Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

Следите за развитием темы Эскалация в Идлибе
 Турция просит у НАТО помощи против России
Как проверить, больны ли вы коронавирусом
Детей основателя Apple лишили наследства
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
Россиянам рассказали, что говорить в Прощеное воскресенье
«Голодное» дерево в Дублине почти съело скамейку (фото)
На Масленицу в России сожгли огромный мост (фото, видео)
Россиянам дали советы по поддержанию иммунитета
Здоровье
Россиян предупредили о новом пути передачи коронавируса Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем
Hi-Tech
В России появились лучшие «умные» часы (цена) Твои идеальные часы!
Авто
Mercedes-AMG G 63 превратили в пикап (фото) Тюнинг-ателье Brabus представило оригинальный проект на базе Mercedes-AMG G 63. Это 800-сильный «Гелик» с кузовом пикап!
Кино
Гайдулян, внучка Талызиной и все звезды ТНТ на премьере сериала Популярные артисты посетили презентацию многосерийной комедии «Патриот»
Новости партнеров
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Наркотики и психбольница: муж Лолиты раскрыл подробности семейной жизни
Боится водки: вирусолог рассказал о коронавирусе
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
Лишь пришел и такое: Мишустин борется со смертью
РФ принимает людей без отказа от их гражданства
Леди
Муж Пелагеи отметил день рождения с новой возлюбленной Иван Телегин показал первое фото с девушкой.
Новости партнеров
Врачи назвали окончательный диагноз певицы МакSим
Эппле рассказала, как изменяла мужу во время беременности
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
Бил и изменял: вся правда о разводе Прилучного и Муцениеце
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь