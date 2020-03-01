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18:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.

Источник: РИА "Новости"

В переговорах приняли участие представители украинской и российской делегаций. Ермак заявил о намерении провести следующий этап обмена в марте. Участники встречи подчеркнули необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в «нормандском формате».

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В январе власти Украины передали контактной группе список украинских граждан, которых хочет вернуть с помощью обмена с самопровозглашенными республиками Донбасса или Россией. Тогда президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил о подготовке новых списков для обмена пленными в Донбассе.

29 декабря 2019 года стороны конфликты в Донбассе провели первый за два года обмен пленными. Обмен по формуле «всех установленных на всех установленных» прошел на КПП «Майорское» под Горловкой. Киеву были переданы 76 человек, ЛНР — 63, ДНР — 61 пленный.

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