Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»

В переговорах приняли участие представители украинской и российской делегаций. Ермак заявил о намерении провести следующий этап обмена в марте. Участники встречи подчеркнули необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в «нормандском формате».
В январе власти Украины передали контактной группе список украинских граждан, которых хочет вернуть с помощью обмена с самопровозглашенными республиками Донбасса или Россией. Тогда президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил о подготовке новых списков для обмена пленными в Донбассе.
29 декабря 2019 года стороны конфликты в Донбассе провели первый за два года обмен пленными. Обмен по формуле «всех установленных на всех установленных» прошел на КПП «Майорское» под Горловкой. Киеву были переданы 76 человек, ЛНР — 63, ДНР — 61 пленный.