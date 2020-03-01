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1 марта, источник: Life.ru

Путин подписал закон о постоянном окладе для призывников

Документ подразумевает также надбавки за работу в особых условиях или с риском для жизни.

Источник: AP 2020

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому проходящие срочную службу по призыву будут получать денежное довольствие в размере двух тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

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Подписание закона — результат проводимого в период с 2012 по 2018 год эксперимента Министерства обороны по унификации денежного довольствия призывников, в котором они получали выплаты в размере 2 тысяч рублей ежемесячно, а также надбавки. Последние учитывают оклад по должности, работу с государственной тайной, особые условия, а также квалификацию.

В частности, за командование воинским подразделением военнослужащий по призыву будет получать дополнительно до 800 рублей, за исполнение задач, которые связаны с риском для жизни в мирное время, надбавка составит до тысячи рублей, а за работу со сведениями, которые являются государственной тайной, — от 200 до 500 рублей.

Помимо этого закон подразумевает единовременное пособие в размере одного оклада при увольнении со службы.

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