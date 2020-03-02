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04:44 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Яблоко» предлагает заменить наемников на добровольцев

Партия хочет вписать в Конституцию добровольный призыв в армию и обязательное расследование сообщений о пытках.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Партия «Яблоко» с помощью экспертов-конституционалистов подготовила новую порцию поправок к Конституции, которые уже есть в распоряжении «Ъ» и сегодня будут предложены президенту и парламенту. В пакете — добровольный призыв в армию, запрет частных военных организаций в России и запрет для граждан РФ становиться наемниками в военных конфликтах. Другая часть поправок — реакция на дело «Сети» (организация запрещена в РФ): любые заявления подсудимых и свидетелей о пытках должны будут сразу заставлять правоохранителей возбуждать уголовные дела и проводить расследования.

Напомним, «Ъ» в феврале уже сообщал о первом пакете поправок «Яблока»: среди них были сокращение президентского срока с шести лет до четырех, урезание президентских полномочий с одновременным усилением парламента, создание конституционных судов в регионах и многое другое. Эти поправки партия вносила в региональные заксобрания, в которых у нее есть фракция, например в Мосгордуму, нигде они не были поддержаны. В конце минувшей недели «Яблоко» передало «Ъ» новые поправки, касающиеся военных и суда. Их вместе с первым пакетом предложений планируется направить президенту, депутатам и сенаторам сегодня, сказал «Ъ» пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев: «Мы попросим их учесть наши поправки при работе над законопроектом об изменении Конституции».

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В новом пакете поправок «Яблоко» предлагает запретить в России деятельность частных военных организаций и зафиксировать в Конституции уголовную ответственность граждан РФ, участвующих в боевых действиях в качестве наемников. В партии заявляют, что имеют в виду прежде всего скандально известную «ЧВК Вагнера», которая, по данным СМИ, задействована в сирийском и ряде африканских конфликтов. Сейчас в России наемничество наказывается в соответствии со ст. 359 УК РФ: лишением свободы до 15 лет за вербовку, подготовку и финансирование наемников и до 7 лет — за участие по найму в военных действиях за границей.

Комплектовать вооруженные силы страны «Яблоко» предлагает «путем добровольного поступления граждан РФ на военную службу», а призыв в армию в мирное время — отменить.

За Советом федерации планируется оставить прежние полномочия по согласованию использования вооруженных сил России за пределами страны.

При этом предлагается отдельно прописать, что в постановлении верхней палаты парламента должны указываться территория и срок использования вооруженных сил.

Также в «Яблоке» хотят добавить сенаторам новую функцию — заслушивание отчета президента об использовании вооруженных сил за рубежом.

Еще одна идея — дополнить раздел о судебной власти, запретив судам отказывать сторонам дела в вызове свидетелей, приобщении доказательств и их исследовании.

Кроме того, в Конституции хотят зафиксировать, что пытки являются «тяжким преступлением».

«Заявления подсудимых, потерпевших и свидетелей о применении к ним в ходе предварительного расследования пыток, физического либо психического насилия подлежат проверке путем незамедлительного возбуждения уголовного дела и проведения расследования. Дело, в ходе рассмотрения которого было сделано заявление о пытках, не может быть завершено ранее окончания расследования по заявлению о пытках» — такую норму партия предлагает включить в Конституцию, указывая на заявления осужденных по делу «Сети» о применении к ним пыток во время допросов.

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По действующему УК РФ пытки наказываются по ст. 117 («Истязание»), ст. 302 («Принуждение к даче показаний») и ряду других, предусматривающих санкции за «причинение физических или нравственных страданий в целях понуждения к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека».

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Адвокат правозащитного проекта «Апология протеста» Мансур Гильманов сказал «Ъ», что поправки, касающиеся вызова свидетелей, приобщения доказательств и пыток, актуальны, но должны вноситься не в Конституцию, а в другие федеральные законы и кодексы: «В Конституции есть положения, которые запрещают использовать доказательства, полученные с нарушением закона при отправлении правосудия (ст. 50), а также запрет на пытки (ст. 21)». Поправки «даже в случае их принятия могут остаться неприменимыми декларациями», полагает эксперт.

Эффективность проверок по заявлениям о пытках, говорит господин Гильманов, зависит «исключительно от воли сотрудников СКР и указания начальства»: «На практике пытки в России — один из популярных способов получения данных от подозреваемого. Заявления о пытках проверяются формально. Если нет видеозаписи, жертвам не удается ничего доказать, за исключением редких случаев».

Политолог Константин Калачев полагает, что власть не будет поддерживать или заимствовать предложения «Яблока». Он также считает, что инициативы «не совпадают с народной повесткой»: «Тема пыток, как показали в том числе мероприятия в память Немцова, не относится к числу самых беспокоящих. Но своему ядерному электорату “Яблоко”, предлагая поправки, демонстрирует активность».

Владимир Хейфец, Кира Дюрягина

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