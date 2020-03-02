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03:01 (мск), источник: РИА Новости

Экс-командир «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывшего командира батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.

Источник: РИА Новости

По его словам, задержание произошло по запросу России. Экс-командир «Айдара» попросил сотрудников посольства Украины выйти на связь, чтобы помочь ему с адвокатом. Он добавил, что находится в отделении вместе с женой и сыном.

«Карточку Интерпола выставила Россия», — заявил Мельничук.

В России Басманный суд Москвы еще в 2014 году выдал санкцию на заочный арест Мельничука.

Убийство журналистов ВГТРК

В 2016 году Донецкий суд Ростовской области пришел к выводу, что Сергей Мельничук, который был командиром украинского батальона «Айдар», является организатором убийства журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе.

По словам судьи, летом 2014 года украинская военнослужащая Надежда Савченко вступила в сговор с Мельничуком для «нанесения огневых ударов по гражданским лицам, в том числе не участвующим в вооруженном противостоянии, с целью убийства».

Батальон «Айдар»

«Айдар» создан в мае 2014 года, в него вошли активисты самообороны Майдана. Радикальная организация «Правый сектор» (запрещена в РФ) также укомплектовала его своими боевиками. Финансировал батальон олигарх Игорь Коломойский, против которого в России возбуждено уголовное дело по статье «применение запрещенных средств и методов ведения войны».

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