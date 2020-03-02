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07:54 (мск), источник: Lenta.Ru

КНДР запустила первые в 2020 году «неопознанные снаряды»

КНДР запустила первые в 2020 году «неопознанные снаряды». Всего, по данным Associated Press, северокорейские военные запустили два снаряда.

«Интерфакс» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщает, что снаряды были запущены из района вблизи города Вонсан.

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Их тип и высота полета не уточняются.

Запуск произошел через два дня после того, как лидер республики Ким Чен Ын посетил учения, направленные на проверку боеготовности подразделений в приграничных районах.

1 января Ким Чен Ын заявил, что вскоре страна покажет новый разработанный вид стратегического оружия. По его словам, США по-прежнему враждебно настроены по отношению к Пхеньяну, поэтому необходимо более активно разрабатывать стратегические вооружения.

В 2019 году Пхеньян проводил испытания ракет 13 раз. Последний запуск состоялся в конце ноября.

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