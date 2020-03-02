14:59 (мск), источник: BBC News Русская служба
Пит Буттиджич выбыл из президентской гонки в США. Это самый молодой кандидат
Пит Буттиджич, бывший мэр города
Несмотря на успешное начало, в последние недели его кампания сбавила темп.
38-летний Буттиджич, пусть и с небольшим отрывом, выиграл на самых первых предварительных внутрипартийных выборах — кокусах в Айове 3 февраля. А в минувшее воскресенье в Южной Каролине он не смог заручиться поддержкой достаточного числа делегатов, которые нужны, чтобы добиваться номинации на съезде партии.
О своем решении Буттиджич объявил за два дня до «супервторника», который считается ключевым днем праймериз, когда может появиться ясность, кто же из демократов станет соперником Дональда Трампа на выборах в этом году.
Обращаясь к сторонникам в своем родном городе
Свое решение самый молодой кандидат от Демпартии назвал «трудным» и пообещал сделать все, что в его силах, чтобы обеспечить победу демократов на ноябрьских выборах.
«Пит Буттиджич вылетел, — написал в “Твиттере” президент США Дональд Трамп. — Теперь всего его голоса супервторника отойдут сонному Джо Байдену. Очень вовремя. Теперь демократы
Сын иммигрантов с Мальты, он стал одним из самых неожиданных кандидатов за многие годы. Его политический опыт — пост мэра города
После того, как в апреле прошлого года он объявил о своем участии в гонке, Буттиджич стал одним из самых узнаваемых лиц предвыборной кампании демократов. За это время он, по данным Федеральной избирательной комиссии, смог собрать на кампанию 82 млн долларов.
В последние недели критики заостряли внимание на его сексуальной ориентации. Например, консервативный радиоведущий Раш Лимбо спрашивал своих слушателей, отдадут ли они свой голос кандидату, который «целует своего мужа на сцене».
Буттиджич рассказал о том, что он гей, когда ему было 33 года, и заключил брак со своим партнером в июне 2018 года.
Ему было нелегко заручиться поддержкой афроамериканских избирателей, что и показали результаты в праймериз в Южной Каролине. Ему в вину ставили ему то, что будучи мэром, он уволил шефа полиции — афроамериканца, а также то, как он разбирался с делом белого полицейского, в прошлом году застрелившего темнокожего мужчину.
Самым важным этапом в выборе кандидата считается «супервторник». 3 марта в 14 штатах (а также Американском Самоа и среди демократов за рубежом) в голосовании примут участие 1357 делегатов — почти треть от общего числа.
Среди голосующих на праймериз будут и два самых населенных штата — Калифорния и Техас.
В этот же день впервые в списке для голосования будет миллиардер Майкл Блумберг. От его результатов отчасти будут зависеть показатели таких умеренных кандидатов, как Байден.
Как пишет New York Times, выбор демократов теперь сузился до шести кандидатов. И хотя Бутиджич сошел с дистанции, его кампания, по мнению издания, запомнится своим стремительным взлетом: «Мэр всего лишь четвертого по величине города Индианы смог обойти многих сенаторов и губернаторов».