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11:45 (мск), источник: RNS

Мишустин поручил учесть в новом бюджете риски на фоне коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил учесть при формировании бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов как прошлые риски, связанные с санкциями, так и новые, которые могут быть вызваны влиянием эпидемии коронавируса на мировую экономику. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Источник: Правительство России

«При формировании ключевых показателей [бюджета] нужно тщательно проанализировать все риски. Как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса. Предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние. И выполнить стоящие перед нами задачи, которые сформулировал президент в послании Федеральному собранию», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Говоря о начале нового бюджетного цикла, Мишустин отметил, что бюджет на ближайшие три года является одним из основных инструментов для достижения национальных целей развития и реализации нацпроектов, которые определены президентом России Владимиром Путиным.

По словам премьер-министра, бюджет прежде всего будет ориентирован на решение социальных вопросов в области демографии, здравоохранения и социальной защиты людей. Он добавил, что продолжится строительство детских садов, школ, больниц, поликлиник, а также развитие транспортной инфраструктуры.

Мишустин подчеркнул, что проект бюджета на три года нужно представить в Госдуму не позднее 1 октября.

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