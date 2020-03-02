Мишустин поручил учесть в новом бюджете риски на фоне коронавируса

11:45 (мск), источник: RNS
«При формировании ключевых показателей [бюджета] нужно тщательно проанализировать все риски. Как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые —
Говоря о начале нового бюджетного цикла, Мишустин отметил, что бюджет на ближайшие три года является одним из основных инструментов для достижения национальных целей развития и реализации нацпроектов, которые определены президентом России Владимиром Путиным.
По словам
Мишустин подчеркнул, что проект бюджета на три года нужно представить в Госдуму не позднее 1 октября.