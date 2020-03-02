Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 5 марта в Москве

13:32 (мск), источник: Коммерсантъ
«Президент Турецкой республики прибудет в Москву с рабочим визитом 5 марта. У него запланированы переговоры с нашим президентом. Такой контакт планируется», — сказал Песков журналистам.
Напомним, ранее администрация президента Турции сообщила о планах приехать в Россию 5 марта. Переговоры будут проходить на фоне обострения ситуации в Идлибе. Вчера, 1 марта сирийская армия сбила турецкий беспилотник, а Турция — два сирийских самолета Су-24. Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом.