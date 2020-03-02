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13:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 5 марта в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 марта в Москве.

Источник: AP 2020

«Президент Турецкой республики прибудет в Москву с рабочим визитом 5 марта. У него запланированы переговоры с нашим президентом. Такой контакт планируется», — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь также рассказал, что военные России и Турции продолжают контактировать. «Наши военные находятся в постоянном контакте, и, главное, мы все сориентируемся на переговорах между Путиным и Эрдоганом», — сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее администрация президента Турции сообщила о планах приехать в Россию 5 марта. Переговоры будут проходить на фоне обострения ситуации в Идлибе. Вчера, 1 марта сирийская армия сбила турецкий беспилотник, а Турция — два сирийских самолета Су-24. Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом.

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Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

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