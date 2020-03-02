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14:14 (мск), источник: Это Кавказ

Песков прокомментировал награждение сенатора от Чечни Геремеева

Число лично внесенных в Госдуму законопроектов не является единственным критерием оценки работы парламентария. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал награждение медалью ордена «За заслуги перед Отчеством» II степени сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева, на счету которого почти нет законопроектов.

Источник: РИА "Новости"

«Количество законотворческих инициатив вряд ли может быть окончательным критерием, потому что любой сенатор может принимать активное участие в разработке тех или иных инициатив, которые дальше уже инициируются другими сенаторами, поэтому только по количеству внесенных законопроектов судить об активности того или иного законодателя нельзя», — заявил журналистам представитель Кремля. Его слова приводит ТАСС.

Геремеев указом президента России Владимира Путина от 27 февраля в числе других сенаторов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В формулировке отмечалось, что награда вручается «за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

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