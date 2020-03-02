14:34 (мск), источник: Lenta.Ru
Россиянам могут вернуть пиво на стадионах и раннюю пенсию
Эти законы изменят жизнь миллионов людей: чем Госдума займется в марте.
На девяти пленарных заседаниях, которые запланированы на март, депутаты собираются рассмотреть 124 законопроекта. Шесть из них ожидают второго чтения, остальным предстоит первое. Календарь рассмотрения вопросов на первый весенний месяц представил первый
Второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию предлагается провести 10 марта. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Законопроект о поправках к Конституции был одобрен Госдумой в первом чтении и сейчас дорабатывается с учетом предложений, поступающих в рабочую группу.
Президент России Владимир Путин анонсировал изменения в Основной закон в ходе послания Федеральному собранию 15 января. По его итогам была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив главы государства, в которую вошли около 70 человек. По словам Путина, поправки, которые он предложил, «продиктованы просто жизнью». Он отметил, что все инициативы будут вынесены на всероссийское голосование.
На пленарном заседании 3 марта планируется рассмотреть во втором чтении законопроект о возможности выйти на негосударственную пенсию до достижения пенсионного возраста.
Поправки ко второму чтению были утверждены в феврале на заседании комитета по финансовому рынку и размещены в электронной базе данных парламента.
Согласно документу, женщины смогут выйти на негосударственную пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60. В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) могут рассчитывать инвалиды, работники Крайнего Севера и другие категории граждан, которые имеют право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Принятие данного законопроекта стало актуальным после повышения в России возраста выхода на государственную пенсию с 1 января 2019 года. Для мужчин он повысился с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет. Увеличение пенсионного возраста производится поэтапно и завершится в 2028 году.
На 3 марта запланировано второе чтение законопроекта о приравнивании всех никотиносодержащих веществ, включая снюсы, и средств доставки никотина к табачным изделиям и распространении на них всех существующих ограничений.
По словам председателя комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Дмитрия Морозова, к законопроекту, принятому в первом чтении в декабре прошлого года, поступило 125 поправок.
Снюс — один из видов бездымного табака, его запретили в нашей стране в 2015 году. Позже среди детей и подростков начали активно распространяются пакетики и пастилки, не содержащие табака, но пропитанные никотином. Неофициально они также получили название снюсов.
Депутаты в марте рассмотрят законопроект кабмина об уничтожении конфискованной алкогольной или спиртосодержащей продукции.
Инициатива подразумевает немедленное уничтожение алкоголя, изъятого или конфискованного в ходе проверок полиции и таможенной службы.
Сейчас утилизация или реализация нелегального алкоголя осуществляется по решению суда. Отмечается, что это может затянуться на срок до нескольких месяцев и создает дополнительную нагрузку на бюджет.
Как заявил первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев, если не определить судьбу изъятого алкоголя, он может стать предметом спекуляций и незаконной торговли.
В начале марта Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об отмене запрета на розничную продажу пива во время проведения футбольных матчей. Исключением станут лишь
«Мы надеемся, что при хорошем развитии событий до середины апреля он уже будет одобрен Советом Федерации. 99,9 процента за то, что со следующего чемпионата [России] все будет функционировать в соответствии с поправками к закону», — заявил
По его словам, пить пиво можно будет только в подтрибунном помещении или в пределах пункта, где оно продается.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах был введен 1 января 2005 года. На время чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, действие этого закона было приостановлено. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской