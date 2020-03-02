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15:21 (мск), источник: РИА Новости

Мэр Томска наградил знаком «Меценат города» свою жену

НОВОСИБИРСК, 2 мар — РИА Новости. Мэр Томска Иван Кляйн в рамках церемонии вручения наград меценатам города по итогам 2019 года наградил почетным знаком «Меценат города Томска» свою жену — генерального директора ОАО «Томское пиво» Галину Кляйн, сообщает в понедельник гораминистрация.

Источник: РИА Новости

«Звания “Меценат города Томска” по итогам 2019 года удостоены генеральный директор ОАО “Томское пиво” Галина Кляйн и руководитель ОАО “Востокгазпром” Виталий Кутепов», — говорится в сообщении, в котором отмечается, что в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в этом году было решено отказаться от торжественной церемонии чествования меценатов — все награды вручили в рамках рабочего совещания.

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В пресс-службе администрации Томска РИА Новости пояснили, что звание «Меценат города Томска» вручается за многолетний вклад бизнес-структур в развитие города, а победителей определяет специальная комиссия в зависимости от вклада и финансового участия.

По данным властей города, «Томское пиво» ежегодно вкладывает значительные средства в благоустройство и общественную жизнь Томска, в частности, участвует в организации «Дня маленького томича» (праздник в рамках празднования Дня Томска), дарит городу фейерверки на Новый год и 9 мая, внесла вклад в создание светодиодного «Фонтана молодости», участвовала в благоустройстве Воскресенской горы и других городских общественных пространств.

«Я уверен, что сегодня здесь собрались люди, которые искренне любят и радеют за наш город. Потому что любовь, в моем понимании, это не слова и обещания, а реальные дела. А каждый из вас может с гордостью сказать, что он лично сделал для Томска и томичей», — приводятся в сообщении слова градоначальника.

Традиция награждать меценатов в Томске появилась в 2015 году. По итогам 2019 года за поддержку социальных, молодежных, культурных проектов, участие в благоустройстве общественных пространств отмечены 18 руководителей томских компаний.

Иван Кляйн долгое время был гендиректором ОАО «Томское пиво», но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн.

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