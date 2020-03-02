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16:39 (мск), источник: Интерфакс

Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. Их направят в профильный комитет — по госстроительству и законодательству.

Источник: AP 2020

«Поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах», — сказал Володин в понедельник журналистам.

По его словам, эти предложения были сформулированы в результате диалога главы государства «с представителями всех фракций, гражданского общества». Еще «часть поправок звучала в ходе встречи с инициативной группой, которую постоянно президент приглашал к диалогу».

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Спикер напомнил, что 2 марта — последний день подачи поправок в президентский законопроект перед вторым чтением. Срок приема завершится в 18:00.

Президент Путин предложил обсудить возможность изменить Конституцию 15 января, когда оглашал послание Федеральному собранию. В тот же день он сформировал рабочую группу по работе над поправками, в нее вошли как законодатели и юристы, так и представители общественности.

20 января президент внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию. 23 января документ был единогласно принят в первом чтении.

Второе чтение первоначально намечалось на 11 февраля, но затем к законопроекту стало поступать много предложений по поправкам, и второе чтение отложили до 10 марта. К 26 февраля, как сообщили Путину в рабочей группе, в группу и в Госдуму поступило более 900 предложений по изменениям и дополнениям Основного закона.

Ранее президент высказывал пожелание, чтобы вся работа над поправками, в том числе всенародное голосование, заняла в пределах трех с половиной месяцев.

Поправки на голосование выставят единым пакетом. Предполагается, что голосование пройдет 22 апреля, этот день будет объявлен выходным.

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