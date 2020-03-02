18:31 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин внес поправки в Конституцию о семье, Боге и запрете отчуждения территорий
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и
В числе поправок:
Володин рассказал, что президент также переименовал проект закона о внесении правок в Основной закон страны. Теперь документ называется «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации функционирования публичной власти» (раньше — «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»), передает «Интерфакс».
Владимир Путин инициировал изменение Конституции во время ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Президент внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму, его приняли в первом чтении 23 января. Второе чтение может состояться 10 марта. 22 апреля планируется провести всенародное голосование по поправкам.