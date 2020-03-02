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18:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин внес поправки в Конституцию о семье, Боге и запрете отчуждения территорий

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Петр Толстой рассказали детали поправок президента Владимира Путина, внесенных им ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. Предложенные главой государства правки занимают 24 страницы.

Источник: РИА "Новости"

В числе поправок:

  • запрет для госслужащих на иностранные счета и гражданство;
  • положение о русском народе как государствообразующем (также подразумевает, что государственным языком в стране является русский, при этом республики РФ вправе устанавливать свои языки);
  • положение о преемственности РФ в отношении СССР.

Володин рассказал, что президент также переименовал проект закона о внесении правок в Основной закон страны. Теперь документ называется «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации функционирования публичной власти» (раньше — «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»), передает «Интерфакс».

Владимир Путин инициировал изменение Конституции во время ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Президент внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму, его приняли в первом чтении 23 января. Второе чтение может состояться 10 марта. 22 апреля планируется провести всенародное голосование по поправкам.

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми
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