18:44 (мск), источник: Известия
Трое вышедших из президентской гонки демократов поддержали Байдена
Бывший мэр города
Буттиджич первым поддержал Байдена, назвав его политиком, который «подчеркнет лучшее во всех нас». Бывший мэр
С ним выразил согласие и О’Рурк, завершивший свою предвыборную кампанию в начале января. «Нам нужен тот, кто сможет победить Дональда Трампа. И этот человек — Джо Байден», — сказал он.
Клобушар также пополнила ряды сторонников Байдена после выхода из предвыборной гонки 2 марта. «На всех нас лежит задача вдохнуть жизнь в эту страну, вылечить ее и лишь тогда построить нечто большее. Я уверена, что вместе мы сможем это сделать, поэтому сегодня я завершаю свою предвыборную кампанию и выступаю в поддержку Джо Байдена в борьбе за пост президента», — заявила она в своем выступлении.
В голосовании будут принимать участие Миннесота и Техас, родные штаты Клобушар и О’Рурка. Этот факт был упомянут обоими демократами, когда они призвали своих сторонников поддержать Байдена.
Дональд Трамп на своей странице в Twitter 1 марта заявил, что представители Демократической партии США делают всё, чтобы испортить репутацию сенатора от штата Вермонт и демократа Берни Сандерса во время президентской гонки и не допустить его выдвижения кандидатом.
В тот же день сообщалось, что Байден победил на первичных выборах среди кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Южная Каролина.
При этом 26 февраля Сандерс вырвался в лидеры по популярности у афроамериканцев среди кандидатов в президенты США от Демократической партии.
Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Представитель от республиканцев, действующий американский лидер Дональд Трамп уже объявил о намерении в них участвовать. Предварительные выборы (праймериз) кандидатов от Демократической партии пройдут с февраля по июнь, после чего победитель будет избран на партийном съезде. Именно он и составит конкуренцию Трампу.