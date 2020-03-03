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18:44 (мск), источник: Известия

Трое вышедших из президентской гонки демократов поддержали Байдена

Бывший мэр города Саут-Бенд в американском штате Индиана Пит Буттиджич, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и бывший член палаты представителей конгресса Бето О’Рурк, покинувшие предвыборную гонку в США, выступили на митинге в Далласе с заявлениями в поддержку кандидатуры бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает телекомпания CNN.

Источник: AP 2020

Буттиджич первым поддержал Байдена, назвав его политиком, который «подчеркнет лучшее во всех нас». Бывший мэр Саут-Бенда, вышедший из борьбы за выдвижение в президенты 1 марта, напомнил во время своей речи, что он изначально видел свою главную цель в сплочении страны для одержания победы над действующим американским лидером Дональдом Трампом и в Байдене он рассмотрел политика, способного реализовать эту цель.

С ним выразил согласие и О’Рурк, завершивший свою предвыборную кампанию в начале января. «Нам нужен тот, кто сможет победить Дональда Трампа. И этот человек — Джо Байден», — сказал он.

Клобушар также пополнила ряды сторонников Байдена после выхода из предвыборной гонки 2 марта. «На всех нас лежит задача вдохнуть жизнь в эту страну, вылечить ее и лишь тогда построить нечто большее. Я уверена, что вместе мы сможем это сделать, поэтому сегодня я завершаю свою предвыборную кампанию и выступаю в поддержку Джо Байдена в борьбе за пост президента», — заявила она в своем выступлении.

Поддержку трех экс-кандидатов Байден получил накануне «супервторника», когда пройдут предварительные выборы в 14 штатах и одной островной территории США.

В голосовании будут принимать участие Миннесота и Техас, родные штаты Клобушар и О’Рурка. Этот факт был упомянут обоими демократами, когда они призвали своих сторонников поддержать Байдена.

Дональд Трамп на своей странице в Twitter 1 марта заявил, что представители Демократической партии США делают всё, чтобы испортить репутацию сенатора от штата Вермонт и демократа Берни Сандерса во время президентской гонки и не допустить его выдвижения кандидатом.

В тот же день сообщалось, что Байден победил на первичных выборах среди кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Южная Каролина.

При этом 26 февраля Сандерс вырвался в лидеры по популярности у афроамериканцев среди кандидатов в президенты США от Демократической партии.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Представитель от республиканцев, действующий американский лидер Дональд Трамп уже объявил о намерении в них участвовать. Предварительные выборы (праймериз) кандидатов от Демократической партии пройдут с февраля по июнь, после чего победитель будет избран на партийном съезде. Именно он и составит конкуренцию Трампу.

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